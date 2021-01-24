Пушков высмеял попытку украинских депутатов понравиться Байдену
16:35 24.01.2021 (обновлено: 20:26 24.01.2021)
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета ГД по международным делам Алексей Пушков
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков пошутил в своем Telegram-канале над украинской партией "Слуга народа" в связи с внесением нового законопроекта о борьбе с проявлениями сексизма на территории Украины.
"Надо срочно переименовать в партию "Слуги Байдена", — написал он.
По мнению Пушкова, внесение законопроекта следует расценивать как попытку украинских депутатов зарекомендовать себя в глазах победивших в США демократов.
"Отныне мало кому ведомый на хуторе близ Диканьки сексизм объявлен главным врагом независимой от здравого смысла Украины", — прокомментировал он.
Иронизируя над действиями украинских политиков, Пушков отметил, что принятие одного закона — недостаточная мера для борьбы с неравноправием полов.
Пушков посоветовал партии "Слуга народа" подумать также над защитой прав "трансгендеров и людей третьего пола" и отразить это в проекте будущего бюджета.
По его мнению, борьба за права сексуальных меньшинств является приоритетным направлением для Байдена. И если в Киеве невнимательно рассмотрят этот вопрос, то американский политик "надерет своим слугам хвоста", заключил он.