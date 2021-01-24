https://ria.ru/20210124/pushkov-1594373926.html

Пушков высмеял попытку украинских депутатов понравиться Байдену

Пушков высмеял попытку украинских депутатов понравиться Байдену

Сенатор Алексей Пушков пошутил в своем Telegram-канале над украинской партией "Слуга народа" в связи с внесением нового законопроекта о борьбе с проявлениями... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T16:35

2021-01-24T16:35

2021-01-24T20:26

алексей пушков

сша

украина

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков пошутил в своем Telegram-канале над украинской партией "Слуга народа" в связи с внесением нового законопроекта о борьбе с проявлениями сексизма на территории Украины. По мнению Пушкова, внесение законопроекта следует расценивать как попытку украинских депутатов зарекомендовать себя в глазах победивших в США демократов. Иронизируя над действиями украинских политиков, Пушков отметил, что принятие одного закона — недостаточная мера для борьбы с неравноправием полов. Пушков посоветовал партии "Слуга народа" подумать также над защитой прав "трансгендеров и людей третьего пола" и отразить это в проекте будущего бюджета. По его мнению, борьба за права сексуальных меньшинств является приоритетным направлением для Байдена. И если в Киеве невнимательно рассмотрят этот вопрос, то американский политик "надерет своим слугам хвоста", заключил он.

https://ria.ru/20210123/dcnv-1594198769.html

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алексей пушков, сша, украина, в мире