Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210124/pozhar-1594335659.html
В Екатеринбурге тушат крупный пожар в производственном здании
В Екатеринбурге тушат крупный пожар в производственном здании
Крупный пожар в производственном здании, охвативший 1 тысячу квадратных метров, тушат в Екатеринбурге, сообщает МЧС России. РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T06:33
2021-01-24T06:34
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
свердловская область
екатеринбург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594335485_0:0:1153:648_1920x0_80_0_0_56e0cc8d5b8c0dd8f8e8589698989e5d.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Крупный пожар в производственном здании, охвативший 1 тысячу квадратных метров, тушат в Екатеринбурге, сообщает МЧС России.По данным ведомства, в 04.40 мск в воскресенье поступило сообщение о пожаре в производственном здании на промышленной площадке на проспекте Космонавтов, дом 15 П1. Согласно открытым данным, по этому адресу находится компания "Пневмомаш", работающая на рынке пневматического и компрессорного оборудования.Отмечается, что на месте пожара развернут оперативный штаб. В тушении задействовали 53 человека личного состава, 16 единиц пожарно-спасательной техники, также работают три звена газодымозащитной службы. Информации о пострадавших пока нет.
https://ria.ru/20210122/pozhar-1594232910.html
россия
москва
свердловская область
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594335485_89:0:953:648_1920x0_80_0_0_eff02c27ecace4c2357364663aab3ed1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, свердловская область, екатеринбург, происшествия

В Екатеринбурге тушат крупный пожар в производственном здании

06:33 24.01.2021 (обновлено: 06:34 24.01.2021)
 
© МЧС РФ Сайт ГУ МЧС по Свердловской областиПожар в производственном здании в Екатеринбурге
Пожар в производственном здании в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© МЧС РФ Сайт ГУ МЧС по Свердловской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Крупный пожар в производственном здании, охвативший 1 тысячу квадратных метров, тушат в Екатеринбурге, сообщает МЧС России.
По данным ведомства, в 04.40 мск в воскресенье поступило сообщение о пожаре в производственном здании на промышленной площадке на проспекте Космонавтов, дом 15 П1. Согласно открытым данным, по этому адресу находится компания "Пневмомаш", работающая на рынке пневматического и компрессорного оборудования.
"Предварительная площадь пожара 1000 квадратных метров, в здании сильное задымление. Борьба с огнем осложняется низкой температурой воздуха", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте пожара развернут оперативный штаб. В тушении задействовали 53 человека личного состава, 16 единиц пожарно-спасательной техники, также работают три звена газодымозащитной службы. Информации о пострадавших пока нет.
Ликвидация пожара на цветочном рынке в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
22 января, 22:10
В Краснодаре потушили пожар в супермаркете
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваСвердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:38Житель США умер через несколько часов после прививки от COVID-19
06:33В Екатеринбурге тушат крупный пожар в производственном здании
06:26NYT: Пентагон покупает данные о перемещениях людей без ордера суда
06:20Названы условия для замены моторного масла раньше срока
06:14Спасатели в Чили сняли угрозу цунами после землетрясения в Антарктике
06:00В США восхитились новой версией УАЗ "Патриот"
05:28Российский врач рассказал об истинном отношении к "Спутнику V" на Западе
05:20Глава Пентагона заявил о готовности оборонять спорные острова в Японии
04:42Исландец идет на поправку после уникальной операции по трансплантации рук
04:10Дерматолог рассказал, какие кожные проблемы провоцирует COVID-19
04:08Украинский политик рассказал об огромной ошибке из-за российских кредитов
04:05Посольство в США выразило соболезнование в связи со смертью Ларри Кинга
03:58Красные руки назвали симптомом смертельно опасной болезни
03:58Рядом со столицей Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8
03:53В Приморье после незаконной акции составили протоколы на 12 подростков
03:38Чили объявило угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7
03:21Кинолог рассказал, как помочь собаке при простуде
03:17В районе Южных Шетландских островов произошло сильное землетрясение
03:14Глава СПЧ не нашел нарушений при задержаниях на незаконных акциях
03:14Названы пять самых быстро ржавеющих авто
Лента новостейМолния