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В Екатеринбурге тушат крупный пожар в производственном здании
В Екатеринбурге тушат крупный пожар в производственном здании
Крупный пожар в производственном здании, охвативший 1 тысячу квадратных метров, тушат в Екатеринбурге, сообщает МЧС России. РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T06:33
2021-01-24T06:33
2021-01-24T06:34
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
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екатеринбург
происшествия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Крупный пожар в производственном здании, охвативший 1 тысячу квадратных метров, тушат в Екатеринбурге, сообщает МЧС России.По данным ведомства, в 04.40 мск в воскресенье поступило сообщение о пожаре в производственном здании на промышленной площадке на проспекте Космонавтов, дом 15 П1. Согласно открытым данным, по этому адресу находится компания "Пневмомаш", работающая на рынке пневматического и компрессорного оборудования.Отмечается, что на месте пожара развернут оперативный штаб. В тушении задействовали 53 человека личного состава, 16 единиц пожарно-спасательной техники, также работают три звена газодымозащитной службы. Информации о пострадавших пока нет.
https://ria.ru/20210122/pozhar-1594232910.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, свердловская область, екатеринбург, происшествия