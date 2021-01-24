https://ria.ru/20210124/portugaliya-1594131368.html

Процедура выборов президента Португалии

Процедура выборов президента Португалии

Согласно Конституции Португальской республики (1976), президент страны – гарант национальной независимости, единства государства и действия в стране... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T00:23

2021-01-24T00:23

2021-01-24T00:23

португалия

справки

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Согласно Конституции Португальской республики (1976), президент страны – гарант национальной независимости, единства государства и действия в стране демократических институтов. Президент является Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами.Претендовать на высший государственный пост могут португальцы по происхождению, старше 35 лет.Президент республики избирается за 60 дней до истечения полномочий его предшественника на этом посту или через 60 дней после открытия вакансии на президентский пост.Выборы не могут проводиться в течение 90 дней до и после даты выборов в Ассамблею республики (парламент). В этом случае выборы проводятся через 10 дней после окончания указанного периода, причем полномочия президента, срок мандата которого истекает, автоматически продлеваются на необходимый период.Не допускается переизбрание на третий срок подряд, а также в течение пяти лет после окончания второго подряд срока нахождения на посту президента.Если президент республики отказался от своего поста, то он не может выдвигаться кандидатом ни на следующих выборах, ни на выборах, которые могут состояться в течение пяти лет после отказа от поста.Кандидатуры на пост президента выдвигаются минимум от 7 500 и максимум от 15 000 избирателей. Каждый избиратель может отдать подпись только за одного кандидата.Кандидатуры должны быть представлены Конституционному суду не позже чем за 30 дней до назначения даты выборов.В случае смерти кандидата в президенты или наступления какого-нибудь иного факта, влекущего за собой невозможность исполнения президентских обязанностей, процесс проведения выборов начинается заново, согласно положениям, определяемым законом. Ответственной за проведение выборов является Национальная избирательная комиссия.Президентские выборы проводятся по единому общенациональному округу, для голосования организуются избирательные участки.Согласно поправкам к закону о выборах, максимальное количество избирателей на каждом избирательном участке должно составлять не более тысячи человек. Это решение было принято в связи с пандемией COVID-19 и привело к увеличению количества избирательных участков. Политические партии и другие ассоциации не могут выдвигать кандидатов, однако могут оказывать финансовую и организационную поддержку избирательным кампаниям.Кандидаты подают заявления в Верховный суд за 30 дней до назначенной даты выборов. Список кандидатов должен быть утвержден за 14 дней до выборов. Любой кандидат может отказаться от заявки за 72 часа до дня выборов путем письменного заявления председателю Конституционного Суда. Каждый кандидат должен назначить своего представителя. Избирательная кампания начинается на 14-й день до дня выборов и заканчивается за 24 часа до назначенной даты выборов. Основным источником распространения информации во время агитации является телевидение. Запрещена любая реклама внутри избирательных участков и на расстоянии 500 метров от них. Кандидаты должны представить отчеты о финансировании своих избирательных кампаний в соответствующую структуру в течение 90 дней после публикации официальных результатов выборов. Частные пожертвования могут быть сделаны отдельными лицами, политическими партиями и из собственных средств кандидата. Пожертвования от юридических лиц, а также из зарубежных или анонимных источников запрещены.Кандидаты, набравшие не менее 5% голосов, имеют право на ограниченную государственную субсидию расходов на кампанию. Президент республики избирается всеобщим, прямым и тайным голосованием португальскими гражданами, внесенными в список на национальной территории, а также португальскими гражданами, проживающими за рубежом. Принимать участие в голосовании могут граждане, достигшие 18 лет. С 2018 года избиратели могут участвовать в досрочном голосовании, которое проводится в воскресенье за неделю до дня выборов на специальных избирательных участках по всей стране, в том числе в больницах и тюрьмах. Имена избирателей, проголосовавших досрочно, регистрируются, поэтому, если такие избиратели решат снова проголосовать в день выборов, то будет учитываться только последний поданный голос.Также, согласно временным положениям, избиратели, не имеющие возможность выйти из дома, могут участвовать в мобильном голосовании. Голосование проводится в день выборов с 8 до 19 часов.За границей голосование начинается за день до выборов и длится два дня. В первый день оно проводится с 8 до 19 часов, а во второй – с 8 до 20 часов. В бюллетенях указывается список кандидатов, напротив каждого из которых расположены пустые квадраты. Для инвалидов по зрению предусмотрены специальные бюллетени с шрифтом Брайля.Голосование проводится в специально отведенных помещениях, в которых расположены кабины или комнаты для тайного голосования и установлены избирательные ящики. Бюллетени выдаются участковой избирательной комиссией на основании списка избирателей по предъявлению паспорта или других документов, удостоверяющих личность.Председатель избирательной комиссии вручает избирателю бюллетень для голосования и два конверта, белый и синий. Избиратель заполняет бюллетень и ставит знак плюс "+" в пустом квадрате напротив кандидата, за которого отдает свой голос. Затем складывает его и вкладывает в белый конверт. Этот конверт вставляется в синий конверт, который затем закрывается и опечатывается специальной наклейкой. После этого избиратель передает его члену избирательной комиссии, который опускает конверт в урну для голосования. Если избиратель нечаянно испортил бюллетень, то он имеет право запросить у члена избирательной комиссии новый бюллетень взамен старого. Бюллетень считается недействительным, если в нем не был отмечен ни один кандидат, было отмечено более одного квадрата, имеются лишние знаки и пометки.Избиратели, не имеющие возможности самостоятельно заполнить бюллетень по причине инвалидности, имеют право пригласить в кабину или комнату другое лицо по своему усмотрению.Голосование на любом избирательном участке будет считаться недействительным только при наличии выявленных нарушений, которые могут повлиять на общий результат выборов. Избранным считается кандидат, который получил более 50% голосов избирателей. Если ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства, то через двадцать один день проводится второй тур.Ко второму туру допускаются только два кандидата, получившие наибольшее число голосов и не снявшие свои кандидатуры.Избранный президент вступает в должность перед Ассамблеей Республики и произносит клятву.Вступление в должность происходит в последний день действия мандата предыдущего президента или, в случае избрания в силу открытия вакансии, на восьмой день после объявления результатов выборов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

португалия, справки