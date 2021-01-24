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Мясников призвал россиян не "придумывать" метеозависимость
Мясников призвал россиян не "придумывать" метеозависимость
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" раскритиковал людей, списывающих плохое настроение на изменения погоды. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-24T17:21
2021-01-25T03:03
александр мясников (врач)
россия
погода
здоровье
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" раскритиковал людей, списывающих плохое настроение на изменения погоды."То, что мы хандрим на погоду, — это мы просто позволяем себе хандрить. Если вам беспричинно плохо, у вас слабость, болит голова, давление — противопоставьте что-нибудь этому. Не оставайтесь зябнуть, упражнение какое-нибудь сделайте", — посоветовал он.Тем не менее, как отметил врач, у людей есть адаптационные механизмы, которые по-разному функционируют "в зависимости от изменений наружной среды"."Мы просто знаем, что у кого-то ноют старые раны, кто-то может предсказывать погоду, мы понимаем, что это явление есть", — добавил медик.Мясников подчеркнул, что у людей, в отличие от животных, подобные механизмы проявляются значительно слабее, а следовательно, им невозможно дать объективную оценку."Не оправдывайте метеозависимостью свою склонность к хандре и, извините, лени. &lt;…&gt; Тут себя жалеете, там жалеете, а потом начинаются проблемы", — заключил он.По словам специалиста, многим людям, уверенным в своей склонности к метеозависимости, стоит в первую очередь научиться игнорировать "плохую" погоду и находить занятия, помогающие отвлечься от "дождика за окном".
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александр мясников (врач), россия, погода, здоровье, здоровье - общество, общество

Мясников призвал россиян не "придумывать" метеозависимость

17:21 24.01.2021 (обновлено: 03:03 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВрач Александр Мясников во время пресс-конференции
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" раскритиковал людей, списывающих плохое настроение на изменения погоды.
"То, что мы хандрим на погоду, — это мы просто позволяем себе хандрить. Если вам беспричинно плохо, у вас слабость, болит голова, давление — противопоставьте что-нибудь этому. Не оставайтесь зябнуть, упражнение какое-нибудь сделайте", — посоветовал он.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
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Тем не менее, как отметил врач, у людей есть адаптационные механизмы, которые по-разному функционируют "в зависимости от изменений наружной среды".
"Мы просто знаем, что у кого-то ноют старые раны, кто-то может предсказывать погоду, мы понимаем, что это явление есть", — добавил медик.
Мясников подчеркнул, что у людей, в отличие от животных, подобные механизмы проявляются значительно слабее, а следовательно, им невозможно дать объективную оценку.
"Не оправдывайте метеозависимостью свою склонность к хандре и, извините, лени. <…> Тут себя жалеете, там жалеете, а потом начинаются проблемы", — заключил он.
По словам специалиста, многим людям, уверенным в своей склонности к метеозависимости, стоит в первую очередь научиться игнорировать "плохую" погоду и находить занятия, помогающие отвлечься от "дождика за окном".
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