Москвичей в воскресенье ожидают туман, морось и до плюс пяти градусов
09:09 24.01.2021 (обновлено: 10:47 24.01.2021)
"Сегодня Центральная Россия будет находиться на западной периферии антициклона, южные ветры которого продолжат поставлять на заснеженную поверхность влажный и не по сезону аномально теплый воздух с температурой на 9-10 градусов выше климатической нормы середины зимы, что будет благоприятствовать образованию туманов и плотной слоистообразной облачности", - сказал Тишковец.
Синоптик добавил, что в таких условиях в Москве облачно, туман, морось. Снежный покров уменьшится до 28 сантиметров. "Температура воздуха в столице плюс 2-4, в Подмосковье от 0 до плюс 5. Ветер южный 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 745 миллиметров ртутного столба", - рассказал синоптик.
Туман в Московском регионе держится более 15 часов, фактическая видимость в столице составляет 200 метров, после 18.00 туман рассеется, сообщил Евгений Тишковец.
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"В столичном регионе тоже наблюдаются туманы, которые держатся уже более 15 часов... По модельным расчетам очаговый туман может продержаться до 18 часов текущего дня, после чего пойдут моросящие осадки и усилится ветер, благодаря чему видимость немного улучшится и станет более 1 километра", - сообщил Тишковец.
Синоптик добавил, что на данный момент фактическая видимость в Москве составляет 200 метров, в аэропортах: Шереметьево – 400 метров, Внуково – 500 метров, Домодедово - 1300 метров.