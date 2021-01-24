https://ria.ru/20210124/pogoda-1594340150.html

Москвичей в воскресенье ожидают туман, морось и до плюс пяти градусов

Москвичей в воскресенье ожидают туман, морось и до плюс пяти градусов

Туман, морось и до плюс 5 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье, высота сугробов уменьшится до 28 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T09:09

2021-01-24T09:09

2021-01-24T10:47

погода

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Туман, морось и до плюс 5 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье, высота сугробов уменьшится до 28 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик добавил, что в таких условиях в Москве облачно, туман, морось. Снежный покров уменьшится до 28 сантиметров. "Температура воздуха в столице плюс 2-4, в Подмосковье от 0 до плюс 5. Ветер южный 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 745 миллиметров ртутного столба", - рассказал синоптик.Туман в Московском регионе держится более 15 часов, фактическая видимость в столице составляет 200 метров, после 18.00 туман рассеется, сообщил Евгений Тишковец.Синоптик добавил, что на данный момент фактическая видимость в Москве составляет 200 метров, в аэропортах: Шереметьево – 400 метров, Внуково – 500 метров, Домодедово - 1300 метров.

https://ria.ru/20210115/pogoda-1593143302.html

москва

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погода, москва, московская область (подмосковье), общество