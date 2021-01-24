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Москвичей в воскресенье ожидают туман, морось и до плюс пяти градусов
Москвичей в воскресенье ожидают туман, морось и до плюс пяти градусов
Туман, морось и до плюс 5 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье, высота сугробов уменьшится до 28 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T09:09
2021-01-24T10:47
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Туман, морось и до плюс 5 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье, высота сугробов уменьшится до 28 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик добавил, что в таких условиях в Москве облачно, туман, морось. Снежный покров уменьшится до 28 сантиметров. "Температура воздуха в столице плюс 2-4, в Подмосковье от 0 до плюс 5. Ветер южный 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 745 миллиметров ртутного столба", - рассказал синоптик.Туман в Московском регионе держится более 15 часов, фактическая видимость в столице составляет 200 метров, после 18.00 туман рассеется, сообщил Евгений Тишковец.Синоптик добавил, что на данный момент фактическая видимость в Москве составляет 200 метров, в аэропортах: Шереметьево – 400 метров, Внуково – 500 метров, Домодедово - 1300 метров.
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погода, москва, московская область (подмосковье), общество

Москвичей в воскресенье ожидают туман, морось и до плюс пяти градусов

09:09 24.01.2021 (обновлено: 10:47 24.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБашни Московского Кремля
Башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Туман, морось и до плюс 5 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье, высота сугробов уменьшится до 28 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня Центральная Россия будет находиться на западной периферии антициклона, южные ветры которого продолжат поставлять на заснеженную поверхность влажный и не по сезону аномально теплый воздух с температурой на 9-10 градусов выше климатической нормы середины зимы, что будет благоприятствовать образованию туманов и плотной слоистообразной облачности", - сказал Тишковец.
Синоптик добавил, что в таких условиях в Москве облачно, туман, морось. Снежный покров уменьшится до 28 сантиметров. "Температура воздуха в столице плюс 2-4, в Подмосковье от 0 до плюс 5. Ветер южный 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 745 миллиметров ртутного столба", - рассказал синоптик.
Туман в Московском регионе держится более 15 часов, фактическая видимость в столице составляет 200 метров, после 18.00 туман рассеется, сообщил Евгений Тишковец.
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"В столичном регионе тоже наблюдаются туманы, которые держатся уже более 15 часов... По модельным расчетам очаговый туман может продержаться до 18 часов текущего дня, после чего пойдут моросящие осадки и усилится ветер, благодаря чему видимость немного улучшится и станет более 1 километра", - сообщил Тишковец.
Синоптик добавил, что на данный момент фактическая видимость в Москве составляет 200 метров, в аэропортах: Шереметьево – 400 метров, Внуково – 500 метров, Домодедово - 1300 метров.
 
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