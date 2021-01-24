https://ria.ru/20210124/plate-1594368533.html

"Необъяснимый" цвет платья вновь озадачил пользователей Сети

"Необъяснимый" цвет платья вновь озадачил пользователей Сети

Платье австралийской телеведущий Кендалл Джилдинг, фотографию в котором она опубликовала в Instagram, вызвало неоднозначную реакцию пользователей Сети. РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T15:38

2021-01-24T15:38

2021-01-24T20:45

австралия

в мире

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Платье австралийской телеведущий Кендалл Джилдинг, фотографию в котором она опубликовала в Instagram, вызвало неоднозначную реакцию пользователей Сети."Среда в белом", — написала она. На фотографии телеведущая в платье стоит на фоне синей стены. Пользователи социальной сети в комментариях удивились подобному определению цвета платья."В синем!" — написала aero_ru."Оно синее", — также выразил мнение petercorneyofficial."Определенно синее", — подтвердил pradeepbadwal.Телеведущая отметила, что в искажении цвета может быть виноват плохой свет.На некоторые комментарии ведущая ответила, что платье белое. Чтобы доказать это, Гилдинг выставила другое фото в этом же наряде в студии."Для тех, кто спорил, белое или голубое платье", — пояснила она."Я была неправа. Я говорила, что оно синее," — написала brendapaskins.Davidball_bne выразил мнение, что платье стало голубым из-за отражения синей стены."Я тоже думала, что оно синее", — призналась carlossolis96155.

австралия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

австралия, в мире