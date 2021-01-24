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"Необъяснимый" цвет платья вновь озадачил пользователей Сети
"Необъяснимый" цвет платья вновь озадачил пользователей Сети
Платье австралийской телеведущий Кендалл Джилдинг, фотографию в котором она опубликовала в Instagram, вызвало неоднозначную реакцию пользователей Сети. РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T15:38
2021-01-24T15:38
2021-01-24T20:45
австралия
в мире
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Платье австралийской телеведущий Кендалл Джилдинг, фотографию в котором она опубликовала в Instagram, вызвало неоднозначную реакцию пользователей Сети."Среда в белом", — написала она. На фотографии телеведущая в платье стоит на фоне синей стены. Пользователи социальной сети в комментариях удивились подобному определению цвета платья."В синем!" — написала aero_ru."Оно синее", — также выразил мнение petercorneyofficial."Определенно синее", — подтвердил pradeepbadwal.Телеведущая отметила, что в искажении цвета может быть виноват плохой свет.На некоторые комментарии ведущая ответила, что платье белое. Чтобы доказать это, Гилдинг выставила другое фото в этом же наряде в студии."Для тех, кто спорил, белое или голубое платье", — пояснила она."Я была неправа. Я говорила, что оно синее," — написала brendapaskins.Davidball_bne выразил мнение, что платье стало голубым из-за отражения синей стены."Я тоже думала, что оно синее", — призналась carlossolis96155.
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австралия, в мире
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Платье австралийской телеведущий Кендалл Джилдинг, фотографию в котором она опубликовала в Instagram, вызвало неоднозначную реакцию пользователей Сети.
"Среда в белом", — написала она. На фотографии телеведущая в платье стоит на фоне синей стены.
Пользователи социальной сети в комментариях удивились подобному определению цвета платья.
"В синем!" — написала aero_ru.
"Оно синее", — также выразил мнение petercorneyofficial.
"Определенно синее", — подтвердил pradeepbadwal.
Телеведущая отметила, что в искажении цвета может быть виноват плохой свет.
На некоторые комментарии ведущая ответила, что платье белое. Чтобы доказать это, Гилдинг выставила другое фото в этом же наряде в студии.
"Для тех, кто спорил, белое или голубое платье", — пояснила она.
"Я была неправа. Я говорила, что оно синее," — написала brendapaskins.
Davidball_bne выразил мнение, что платье стало голубым из-за отражения синей стены.
"Я тоже думала, что оно синее", — призналась carlossolis96155.