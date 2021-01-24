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Омбудсмен рассказала об обращениях после несогласованной акции в Москве
Омбудсмен рассказала об обращениях после несогласованной акции в Москве
Обращения в аппарат уполномоченного по правам человека Москвы в связи с несогласованной акцией в субботу поступали от правозащитников, членов ОНК, а также самих РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T20:11
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онк
татьяна потяева
генеральная прокуратура рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Обращения в аппарат уполномоченного по правам человека Москвы в связи с несогласованной акцией в субботу поступали от правозащитников, членов ОНК, а также самих участников, всего около 20 вместе со звонками, сообщила в воскресенье РИА Новости столичный уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева."У нас было пять звонков и 14 обращений за вчерашний вечер от правозащитников, членов ОНК и участников несогласованной акции", - сообщила Потяева.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться". Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
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онк, татьяна потяева, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия

Омбудсмен рассказала об обращениях после несогласованной акции в Москве

20:11 24.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Обращения в аппарат уполномоченного по правам человека Москвы в связи с несогласованной акцией в субботу поступали от правозащитников, членов ОНК, а также самих участников, всего около 20 вместе со звонками, сообщила в воскресенье РИА Новости столичный уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева.
"У нас было пять звонков и 14 обращений за вчерашний вечер от правозащитников, членов ОНК и участников несогласованной акции", - сообщила Потяева.

Она уточнила, что "ряд вопросов был связан с доставкой отдельных людей в целый ряд управлений внутренних дел, куда не пускали членов ОНК". "Но я была проинформирована, что это определенная процедура, и невозможно было туда никого пустить. На этот счёт мы подготовили запросы", - отметила омбудсмен.

МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться". Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
Вчера, 18:34
На несогласованной акции в Москве задержали более тысячи человек
 
ОНКТатьяна ПотяеваГенеральная прокуратура РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)МоскваПроисшествия
 
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