Омбудсмен рассказала об обращениях после несогласованной акции в Москве
© РИА Новости / Евгений ОдиноковУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Обращения в аппарат уполномоченного по правам человека Москвы в связи с несогласованной акцией в субботу поступали от правозащитников, членов ОНК, а также самих участников, всего около 20 вместе со звонками, сообщила в воскресенье РИА Новости столичный уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева.
"У нас было пять звонков и 14 обращений за вчерашний вечер от правозащитников, членов ОНК и участников несогласованной акции", - сообщила Потяева.
Она уточнила, что "ряд вопросов был связан с доставкой отдельных людей в целый ряд управлений внутренних дел, куда не пускали членов ОНК". "Но я была проинформирована, что это определенная процедура, и невозможно было туда никого пустить. На этот счёт мы подготовили запросы", - отметила омбудсмен.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться". Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.