https://ria.ru/20210124/obrascheniya-1594393237.html

Омбудсмен рассказала об обращениях после несогласованной акции в Москве

Омбудсмен рассказала об обращениях после несогласованной акции в Москве

Обращения в аппарат уполномоченного по правам человека Москвы в связи с несогласованной акцией в субботу поступали от правозащитников, членов ОНК, а также самих РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T20:11

2021-01-24T20:11

2021-01-24T20:11

онк

татьяна потяева

генеральная прокуратура рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Обращения в аппарат уполномоченного по правам человека Москвы в связи с несогласованной акцией в субботу поступали от правозащитников, членов ОНК, а также самих участников, всего около 20 вместе со звонками, сообщила в воскресенье РИА Новости столичный уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева."У нас было пять звонков и 14 обращений за вчерашний вечер от правозащитников, членов ОНК и участников несогласованной акции", - сообщила Потяева.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться". Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.

https://ria.ru/20210124/zaderzhaniya-1594386487.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

онк, татьяна потяева, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия