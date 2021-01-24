https://ria.ru/20210124/nasilie-1594389270.html

СК возбудил четыре дела о насилии в отношении полицейских в Москве

СК возбудил четыре дела о насилии в отношении полицейских в Москве

Московские следователи возбудили четыре уголовных дела по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" после несанкционированных акций, сообщила РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T19:25

2021-01-24T19:25

2021-01-24T20:24

ольга ярославская

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

генеральная прокуратура рф

россия

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594311308_0:256:2902:1888_1920x0_80_0_0_f41c66ac977456e497789b90a8796bb8.jpg

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Московские следователи возбудили четыре уголовных дела по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" после несанкционированных акций, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.По версии следствия, накануне агрессивные протестующие в центре города нанесли телесные повреждения двум бойцам Росгвардии и полицейскому, одному из них в лицо распылили газ из баллончика. Сейчас идут следственные действия, расследование уголовного дела продолжается. Накануне Иванова сообщала также об открытии уголовных дел по статьям "Хулиганство" и "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Несогласованные протестные акции прошли накануне в разных городах России. Принять в них участие призывали сторонники Алексея Навального. МВД и Генпрокуратура предупреждали об ответственности организаторов и участников незаконных мероприятий. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, к протестам призывали "определенные провокаторы", чьи действия "хорошо понятны". Власти просили родителей школьников оградить детей от участия в незаконных мероприятиях.

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Беспорядки и задержания: по стране прокатились незаконные акции протеста Волна несогласованных акций в поддержку Алексея Навального прошла в субботу по России. По официальным данным, свыше 4 тысяч человек вышли на Пушкинскую площадь в Москве, по неофициальным – десятки тысяч. В ходе акций люди бросали бутылки, дымовые шашки и снежки в полицейских, а также нападали на силовиков. Около тысячи человек задержаны, возбуждено несколько уголовных дел. 2021-01-24T19:25 true PT1M57S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга ярославская, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), генеральная прокуратура рф, россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия