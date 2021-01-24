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СК возбудил четыре дела о насилии в отношении полицейских в Москве
СК возбудил четыре дела о насилии в отношении полицейских в Москве
Московские следователи возбудили четыре уголовных дела по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" после несанкционированных акций, сообщила РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T19:25
2021-01-24T20:24
ольга ярославская
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
генеральная прокуратура рф
россия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Московские следователи возбудили четыре уголовных дела по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" после несанкционированных акций, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.По версии следствия, накануне агрессивные протестующие в центре города нанесли телесные повреждения двум бойцам Росгвардии и полицейскому, одному из них в лицо распылили газ из баллончика. Сейчас идут следственные действия, расследование уголовного дела продолжается. Накануне Иванова сообщала также об открытии уголовных дел по статьям "Хулиганство" и "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Несогласованные протестные акции прошли накануне в разных городах России. Принять в них участие призывали сторонники Алексея Навального. МВД и Генпрокуратура предупреждали об ответственности организаторов и участников незаконных мероприятий. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, к протестам призывали "определенные провокаторы", чьи действия "хорошо понятны". Власти просили родителей школьников оградить детей от участия в незаконных мероприятиях.
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Беспорядки и задержания: по стране прокатились незаконные акции протеста
Волна несогласованных акций в поддержку Алексея Навального прошла в субботу по России. По официальным данным, свыше 4 тысяч человек вышли на Пушкинскую площадь в Москве, по неофициальным – десятки тысяч. В ходе акций люди бросали бутылки, дымовые шашки и снежки в полицейских, а также нападали на силовиков. Около тысячи человек задержаны, возбуждено несколько уголовных дел.
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ольга ярославская, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), генеральная прокуратура рф, россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

СК возбудил четыре дела о насилии в отношении полицейских в Москве

19:25 24.01.2021 (обновлено: 20:24 24.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел БедняковСотрудник Росгвардии на Театральной площади в Москве во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального
Сотрудник Росгвардии на Театральной площади в Москве во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Московские следователи возбудили четыре уголовных дела по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" после несанкционированных акций, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
По версии следствия, накануне агрессивные протестующие в центре города нанесли телесные повреждения двум бойцам Росгвардии и полицейскому, одному из них в лицо распылили газ из баллончика.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального и сотрудники полиции на Трубной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
23 января, 18:31
Они потеряют все. За "восстание школьников" заплатят миллионы

"В этот же день на территории Пресненского района мужчина в ответ на законные требования сотрудника полиции об остановке автомобиля совершил наезд на последнего", — добавила Иванова.

Сейчас идут следственные действия, расследование уголовного дела продолжается.
Накануне Иванова сообщала также об открытии уголовных дел по статьям "Хулиганство" и "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".
Несогласованные протестные акции прошли накануне в разных городах России. Принять в них участие призывали сторонники Алексея Навального.
МВД и Генпрокуратура предупреждали об ответственности организаторов и участников незаконных мероприятий.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, к протестам призывали "определенные провокаторы", чьи действия "хорошо понятны".
Власти просили родителей школьников оградить детей от участия в незаконных мероприятиях.
 
Ольга ЯрославскаяФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Генеральная прокуратура РФРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
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