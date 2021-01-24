https://ria.ru/20210124/nakazaniya-1594368086.html

СПЧ проследит за соразмерностью наказаний для участников незаконных акций

СПЧ проследит за соразмерностью наказаний для участников незаконных акций

Совет по правам человека при президенте будет следить за соразмерностью наказаний для участников несогласованных акций в субботу, заявил в воскресенье РИА... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T15:21

2021-01-24T15:21

2021-01-24T16:57

валерий фадеев

совет по правам человека при президенте рф (спч)

генеральная прокуратура рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

москва

общество

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте будет следить за соразмерностью наказаний для участников несогласованных акций в субботу, заявил в воскресенье РИА Новости глава СПЧ Валерий Фадеев.При этом глава СПЧ подчеркнул, что "плохо относится к несанкционированным акциям, тем более в период эпидемии", но придерживается позиции, что "надо постепенно уходить от ограничений, связанных с эпидемией"."Мы видим, что в Москве ограничений почти нет. И надо в какой-то момент уходить и от политических ограничений. Надо выходить на разрешение политических акций, и тогда не будет аргументов у тех, кто призывает людей выходить на несогласованные акции", - считает он.Несогласованные акции прошли в субботу в разных городах России. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.

https://ria.ru/20210124/politsiya-1594359504.html

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч), генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, общество