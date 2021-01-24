https://ria.ru/20210124/nakazaniya-1594368086.html
СПЧ проследит за соразмерностью наказаний для участников незаконных акций
СПЧ проследит за соразмерностью наказаний для участников незаконных акций
Совет по правам человека при президенте будет следить за соразмерностью наказаний для участников несогласованных акций в субботу, заявил в воскресенье РИА... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T15:21
2021-01-24T15:21
2021-01-24T16:57
валерий фадеев
совет по правам человека при президенте рф (спч)
генеральная прокуратура рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
общество
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте будет следить за соразмерностью наказаний для участников несогласованных акций в субботу, заявил в воскресенье РИА Новости глава СПЧ Валерий Фадеев.При этом глава СПЧ подчеркнул, что "плохо относится к несанкционированным акциям, тем более в период эпидемии", но придерживается позиции, что "надо постепенно уходить от ограничений, связанных с эпидемией"."Мы видим, что в Москве ограничений почти нет. И надо в какой-то момент уходить и от политических ограничений. Надо выходить на разрешение политических акций, и тогда не будет аргументов у тех, кто призывает людей выходить на несогласованные акции", - считает он.Несогласованные акции прошли в субботу в разных городах России. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.
https://ria.ru/20210124/politsiya-1594359504.html
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валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч), генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, общество
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости.
Совет по правам человека при президенте будет следить за соразмерностью наказаний для участников несогласованных акций в субботу, заявил в воскресенье РИА Новости глава СПЧ Валерий Фадеев
.
"Очевидно, что, как и летом 2019 года, когда были похожие события, правоохранительные органы почти наверняка будут возбуждать уголовные дела по этим событиям. Да, обязательно (будем следить). Тогда я говорил о соразмерности наказания, и тогда нам удалось снизить уровень наказания для некоторых граждан, которые не лучшим образом вели себя относительно к омоновцам и Росгвардии", - сказал он.
При этом глава СПЧ подчеркнул, что "плохо относится к несанкционированным акциям, тем более в период эпидемии", но придерживается позиции, что "надо постепенно уходить от ограничений, связанных с эпидемией".
"Мы видим, что в Москве ограничений почти нет. И надо в какой-то момент уходить и от политических ограничений. Надо выходить на разрешение политических акций, и тогда не будет аргументов у тех, кто призывает людей выходить на несогласованные акции", - считает он.
Несогласованные акции прошли в субботу в разных городах России. МВД России
и Генпрокуратура
неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.
Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.