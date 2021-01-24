https://ria.ru/20210124/myasnikov-1594333996.html
Российский врач рассказал об истинном отношении к "Спутнику V" на Западе
Российский врач рассказал об истинном отношении к "Спутнику V" на Западе
Врач и телеведущий Александр Мясников высказался в беседе с порталом Sobesednik.ru об отношении профессионального сообщества в западных странах к российской... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T05:28
2021-01-24T05:28
2021-01-24T06:50
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571837306_52:199:2950:1829_1920x0_80_0_0_5c106817f6dcad86b5a6a23125c6215c.jpg
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников высказался в беседе с порталом Sobesednik.ru об отношении профессионального сообщества в западных странах к российской вакцине "Спутник V".Врач считает, что именно западные СМИ развязали так называемую "войну вакцин", в ходе которой "очерняют одну вакцину, а другую превозносят".Мясников пояснил, что "пропаганда мешает медицине", а также отметил важность вакцинации, по крайней мере, людей из группы риска.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210122/vaktsina-1594166089.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571837306_137:0:2866:2047_1920x0_80_0_0_b0574b8ffff2c37fadf050a921e6adde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество