https://ria.ru/20210124/myasnikov-1594333996.html

Российский врач рассказал об истинном отношении к "Спутнику V" на Западе

Российский врач рассказал об истинном отношении к "Спутнику V" на Западе

Врач и телеведущий Александр Мясников высказался в беседе с порталом Sobesednik.ru об отношении профессионального сообщества в западных странах к российской... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T05:28

2021-01-24T05:28

2021-01-24T06:50

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

общество

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников высказался в беседе с порталом Sobesednik.ru об отношении профессионального сообщества в западных странах к российской вакцине "Спутник V".Врач считает, что именно западные СМИ развязали так называемую "войну вакцин", в ходе которой "очерняют одну вакцину, а другую превозносят".Мясников пояснил, что "пропаганда мешает медицине", а также отметил важность вакцинации, по крайней мере, людей из группы риска.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210122/vaktsina-1594166089.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество