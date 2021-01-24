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Российский врач рассказал об истинном отношении к "Спутнику V" на Западе
Российский врач рассказал об истинном отношении к "Спутнику V" на Западе
Врач и телеведущий Александр Мясников высказался в беседе с порталом Sobesednik.ru об отношении профессионального сообщества в западных странах к российской... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T05:28
2021-01-24T06:50
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников высказался в беседе с порталом Sobesednik.ru об отношении профессионального сообщества в западных странах к российской вакцине "Спутник V".Врач считает, что именно западные СМИ развязали так называемую "войну вакцин", в ходе которой "очерняют одну вакцину, а другую превозносят".Мясников пояснил, что "пропаганда мешает медицине", а также отметил важность вакцинации, по крайней мере, людей из группы риска.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество

Российский врач рассказал об истинном отношении к "Спутнику V" на Западе

05:28 24.01.2021 (обновлено: 06:50 24.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников высказался в беседе с порталом Sobesednik.ru об отношении профессионального сообщества в западных странах к российской вакцине "Спутник V".

"Кстати, западные врачи никогда не говорят плохо про вакцину "Спутник V", в профессиональных журналах я этого не видел", — высказался Мясников.

Врач считает, что именно западные СМИ развязали так называемую "войну вакцин", в ходе которой "очерняют одну вакцину, а другую превозносят".
"Они начали первыми, безосновательность их обвинений, может, сподвигла нас на такую контраргументацию. <…> Поливать грязью друг друга из-за вакцин — это последнее дело, дело политиков", — подчеркнул он.
Мясников пояснил, что "пропаганда мешает медицине", а также отметил важность вакцинации, по крайней мере, людей из группы риска.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Александр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеОбщество
 
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