Эксперт назвал метод заработка мошенников на дубликатах банковских карт
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Мошенники научились красть деньги со счетов граждан при помощи дубликатов банковских карт. Для этого данные жертвы предварительно крадут, к примеру, из слитых в сеть базах данных. Однако чаще преступники действуют точечно, "вытягивая" информацию у самого клиента, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.
"Злоумышленники представляются сотрудниками службы безопасности банка, и якобы "сверяют" данные в базе, получая номер карты, срок действия и CVV/CVC код, а иногда и даже пароль от мобильного банка. Это позволяет совершать покупки в интернете. Пока жертва успевает заметить отток денег, транзакция уже проходит и вернуть средства становится очень сложно", — отмечает эксперт.
По его словам, иногда с помощью полученных данных удается изменить основной номер телефона, связанный с картой, тогда деньги выводятся на чужие счета очень быстро. Клиенту сложно что-либо отследить и доказать. Кроме того, через дубликаты карт часто проводят операции по обману других граждан.
Чтобы обезопасить себя, не сообщайте посторонним и малознакомым лицам свои персональные данные, а при малейшем подозрении обращайтесь на горячую линию или в офис банка, советует Тузов.
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