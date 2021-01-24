https://ria.ru/20210124/moshenniki-1594327305.html

Эксперт назвал метод заработка мошенников на дубликатах банковских карт

Эксперт назвал метод заработка мошенников на дубликатах банковских карт

Мошенники научились красть деньги со счетов граждан при помощи дубликатов банковских карт. Для этого данные жертвы предварительно крадут, к примеру, из слитых в РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T02:14

2021-01-24T02:14

2021-01-24T02:14

артем тузов

россия

мошенничество

технологии

общество

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Раскрыт метод заработка мошенников на дубликатах банковских карт

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Мошенники научились красть деньги со счетов граждан при помощи дубликатов банковских карт. Для этого данные жертвы предварительно крадут, к примеру, из слитых в сеть базах данных. Однако чаще преступники действуют точечно, "вытягивая" информацию у самого клиента, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.По его словам, иногда с помощью полученных данных удается изменить основной номер телефона, связанный с картой, тогда деньги выводятся на чужие счета очень быстро. Клиенту сложно что-либо отследить и доказать. Кроме того, через дубликаты карт часто проводят операции по обману других граждан.Чтобы обезопасить себя, не сообщайте посторонним и малознакомым лицам свои персональные данные, а при малейшем подозрении обращайтесь на горячую линию или в офис банка, советует Тузов.

https://ria.ru/20210119/snils-1593604088.html

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2021

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артем тузов, россия, мошенничество, технологии, общество