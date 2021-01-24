https://ria.ru/20210124/milonov-1594330705.html

Милонов жестко раскритиковал жертв домашнего насилия

Милонов жестко раскритиковал жертв домашнего насилия

Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире телеканала "Москва 24" резко высказался о жертвах домашнего насилия и выразил мнение, что они могу сами нести за это... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T02:43

2021-01-24T02:43

2021-01-24T02:43

владимир путин

россия

законопроект против домашнего насилия

оксана пушкина

виталий милонов

русская православная церковь

госдума рф

общество

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"Уродство". Милонов жестко раскритиковал жертв домашнего насилия

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире телеканала "Москва 24" резко высказался о жертвах домашнего насилия и выразил мнение, что они могу сами нести за это ответственность.В качестве примера он привел женщин, которые выходят замуж за мужчин, которые в будущем, по мнению политика, обязательно будут для них опасны.Также парламентарий выступил с критикой законопроекта о домашнем насилии. Он считает представленный документ "копией американского законодательства", а также называет его "уродством".Разрабатываемый законопроект о профилактике семейно-бытового насилия предусматривает меры по предупреждению насилия на бытовом уровне. Один из разработчиков документа, депутат Госдумы Оксана Пушкина ранее отметила, что он уже готов к внесению в нижнюю палату парламента и рассмотрению в первом чтении.У законопроекта много как сторонников, так и противников. Правозащитники говорят о том, что закон сможет защитить жертв домашнего насилия. Вместе с тем, в РПЦ считают, что положения закона угрожают семейным ценностям и противоречат Конституции.Президент Владимир Путин ранее говорил, что у него смешанное отношение к проекту. По мнению президента, документ нужно спокойно обсуждать в обществе, попробовать прогнозировать его результаты и только потом принимать окончательное решение.

https://ria.ru/20201106/nasilie-1583467324.html

https://ria.ru/20210118/nasilie-1593564815.html

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владимир путин, россия, законопроект против домашнего насилия, оксана пушкина, виталий милонов, русская православная церковь, госдума рф, общество