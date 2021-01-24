Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210124/milonov-1594330705.html
Милонов жестко раскритиковал жертв домашнего насилия
Милонов жестко раскритиковал жертв домашнего насилия
Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире телеканала "Москва 24" резко высказался о жертвах домашнего насилия и выразил мнение, что они могу сами нести за это... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T02:43
2021-01-24T02:43
владимир путин
россия
законопроект против домашнего насилия
оксана пушкина
виталий милонов
русская православная церковь
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
"Уродство". Милонов жестко раскритиковал жертв домашнего насилия
https://cdn21.img.ria.ru/images/155879/40/1558794093_0:0:3158:1777_1920x0_80_0_0_4ad90b5f0b4d3e50d8b39991dadeaa52.jpg
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире телеканала "Москва 24" резко высказался о жертвах домашнего насилия и выразил мнение, что они могу сами нести за это ответственность.В качестве примера он привел женщин, которые выходят замуж за мужчин, которые в будущем, по мнению политика, обязательно будут для них опасны.Также парламентарий выступил с критикой законопроекта о домашнем насилии. Он считает представленный документ "копией американского законодательства", а также называет его "уродством".Разрабатываемый законопроект о профилактике семейно-бытового насилия предусматривает меры по предупреждению насилия на бытовом уровне. Один из разработчиков документа, депутат Госдумы Оксана Пушкина ранее отметила, что он уже готов к внесению в нижнюю палату парламента и рассмотрению в первом чтении.У законопроекта много как сторонников, так и противников. Правозащитники говорят о том, что закон сможет защитить жертв домашнего насилия. Вместе с тем, в РПЦ считают, что положения закона угрожают семейным ценностям и противоречат Конституции.Президент Владимир Путин ранее говорил, что у него смешанное отношение к проекту. По мнению президента, документ нужно спокойно обсуждать в обществе, попробовать прогнозировать его результаты и только потом принимать окончательное решение.
https://ria.ru/20201106/nasilie-1583467324.html
https://ria.ru/20210118/nasilie-1593564815.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155879/40/1558794093_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_bf215a3bc64b7e1073babed22bded48c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, россия, законопроект против домашнего насилия, оксана пушкина, виталий милонов, русская православная церковь, госдума рф, общество

Милонов жестко раскритиковал жертв домашнего насилия

02:43 24.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловДепутат Госдумы Виталий Милонов
Депутат Госдумы Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире телеканала "Москва 24" резко высказался о жертвах домашнего насилия и выразил мнение, что они могу сами нести за это ответственность.
В качестве примера он привел женщин, которые выходят замуж за мужчин, которые в будущем, по мнению политика, обязательно будут для них опасны.
"Нужно понимать, что если вы вышли за бандита, то он будет вас бить. Женщина не в себе, раз она живет с таким идиотом. Они не хотят разводиться с мужьями не потому, что их удерживают, а потому, что есть куча материальных аспектов, которые они хотят учесть при разводе", — рассказал Милонов.
Также парламентарий выступил с критикой законопроекта о домашнем насилии. Он считает представленный документ "копией американского законодательства", а также называет его "уродством".
"Там (в США. — Прим. ред.) совсем другая система, у нас это не работает", – заявил он.
Разрабатываемый законопроект о профилактике семейно-бытового насилия предусматривает меры по предупреждению насилия на бытовом уровне. Один из разработчиков документа, депутат Госдумы Оксана Пушкина ранее отметила, что он уже готов к внесению в нижнюю палату парламента и рассмотрению в первом чтении.
Телеведущая Оксана Пушкина - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября 2020, 22:23
Пушкина призвала избавиться от предрассудков в делах о домашнем насилии
У законопроекта много как сторонников, так и противников. Правозащитники говорят о том, что закон сможет защитить жертв домашнего насилия. Вместе с тем, в РПЦ считают, что положения закона угрожают семейным ценностям и противоречат Конституции.
Президент Владимир Путин ранее говорил, что у него смешанное отношение к проекту. По мнению президента, документ нужно спокойно обсуждать в обществе, попробовать прогнозировать его результаты и только потом принимать окончательное решение.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 17:53
Москалькова назвала профилактику домашнего насилия в России недостаточной
 
Владимир ПутинРоссияЗаконопроект против домашнего насилияОксана ПушкинаВиталий МилоновРусская православная церковьГосдума РФОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:38Житель США умер через несколько часов после прививки от COVID-19
06:33В Екатеринбурге тушат крупный пожар в производственном здании
06:26NYT: Пентагон покупает данные о перемещениях людей без ордера суда
06:20Названы условия для замены моторного масла раньше срока
06:14Спасатели в Чили сняли угрозу цунами после землетрясения в Антарктике
06:00В США восхитились новой версией УАЗ "Патриот"
05:28Российский врач рассказал об истинном отношении к "Спутнику V" на Западе
05:20Глава Пентагона заявил о готовности оборонять спорные острова в Японии
04:42Исландец идет на поправку после уникальной операции по трансплантации рук
04:10Дерматолог рассказал, какие кожные проблемы провоцирует COVID-19
04:08Украинский политик рассказал об огромной ошибке из-за российских кредитов
04:05Посольство в США выразило соболезнование в связи со смертью Ларри Кинга
03:58Красные руки назвали симптомом смертельно опасной болезни
03:58Рядом со столицей Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8
03:53В Приморье после незаконной акции составили протоколы на 12 подростков
03:38Чили объявило угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7
03:21Кинолог рассказал, как помочь собаке при простуде
03:17В районе Южных Шетландских островов произошло сильное землетрясение
03:14Глава СПЧ не нашел нарушений при задержаниях на незаконных акциях
03:14Названы пять самых быстро ржавеющих авто
Лента новостейМолния