https://ria.ru/20210124/malysheva-1594329851.html
Малышева предупредила о трагических последствиях потери обоняния
Малышева предупредила о трагических последствиях потери обоняния
Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в Instagram, что потеря обоняния из-за коронавируса может стать причиной трагедии. РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T01:30
2021-01-24T01:30
2021-01-24T01:30
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
елена малышева
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155110/63/1551106399_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_da382ef90d838b118ea2d2fe3cc0c292.jpg
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в Instagram, что потеря обоняния из-за коронавируса может стать причиной трагедии.По ее словам, этот симптом заболевания стоил жилья олимпийской чемпионке по художественной гимнастике Дарье Шкурихиной.При потере обоняния врач посоветовала установить дома датчики для угарного газа, а также проверять срок годности продуктов.В качестве методов лечения этого недуга телеведущая предложила следующее:Малышева также рекомендует для восстановления обоняния дважды в день делать обонятельную тренировку. В частности, следует вдыхать запахи гвоздики, розы, цитрусовых и эвкалипта.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210106/obonyanie-1592137924.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155110/63/1551106399_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ed1f6763bebe636ac151b01da742d224.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, елена малышева, здоровье, общество