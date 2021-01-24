https://ria.ru/20210124/malysheva-1594329851.html

Малышева предупредила о трагических последствиях потери обоняния

Малышева предупредила о трагических последствиях потери обоняния

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в Instagram, что потеря обоняния из-за коронавируса может стать причиной трагедии. РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T01:30

2021-01-24T01:30

2021-01-24T01:30

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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елена малышева

здоровье

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в Instagram, что потеря обоняния из-за коронавируса может стать причиной трагедии.По ее словам, этот симптом заболевания стоил жилья олимпийской чемпионке по художественной гимнастике Дарье Шкурихиной.При потере обоняния врач посоветовала установить дома датчики для угарного газа, а также проверять срок годности продуктов.В качестве методов лечения этого недуга телеведущая предложила следующее:Малышева также рекомендует для восстановления обоняния дважды в день делать обонятельную тренировку. В частности, следует вдыхать запахи гвоздики, розы, цитрусовых и эвкалипта.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210106/obonyanie-1592137924.html

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, елена малышева, здоровье, общество