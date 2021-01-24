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Малышева предупредила о трагических последствиях потери обоняния
Малышева предупредила о трагических последствиях потери обоняния
Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в Instagram, что потеря обоняния из-за коронавируса может стать причиной трагедии. РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T01:30
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в Instagram, что потеря обоняния из-за коронавируса может стать причиной трагедии.По ее словам, этот симптом заболевания стоил жилья олимпийской чемпионке по художественной гимнастике Дарье Шкурихиной.При потере обоняния врач посоветовала установить дома датчики для угарного газа, а также проверять срок годности продуктов.В качестве методов лечения этого недуга телеведущая предложила следующее:Малышева также рекомендует для восстановления обоняния дважды в день делать обонятельную тренировку. В частности, следует вдыхать запахи гвоздики, розы, цитрусовых и эвкалипта.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, елена малышева, здоровье, общество

Малышева предупредила о трагических последствиях потери обоняния

01:30 24.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДоктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в Instagram, что потеря обоняния из-за коронавируса может стать причиной трагедии.
По ее словам, этот симптом заболевания стоил жилья олимпийской чемпионке по художественной гимнастике Дарье Шкурихиной.

"В результате у нее на Рождество сгорела квартира, так как она даже не почувствовала запах дыма. Пока дым не повалил — ничего не знала!" — отметила Малышева.

При потере обоняния врач посоветовала установить дома датчики для угарного газа, а также проверять срок годности продуктов.
В качестве методов лечения этого недуга телеведущая предложила следующее:
  • Промывать нос два раза в день;
  • Использовать спреи для носа с гормонами утром и вечером.
Малышева также рекомендует для восстановления обоняния дважды в день делать обонятельную тренировку. В частности, следует вдыхать запахи гвоздики, розы, цитрусовых и эвкалипта.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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6 января, 15:37Распространение коронавируса
Назван срок восстановления обоняния после COVID-19
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЕлена МалышеваЗдоровьеОбщество
 
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