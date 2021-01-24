https://ria.ru/20210124/maksakova-1594399426.html
Мария Максакова тайно вернулась в Россию
Мария Максакова тайно вернулась в Россию
Экс-депутат Госдумы и оперная певица Мария Максакова вернулась в Россию, сообщил НТВ. РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T21:54
2021-01-24T21:54
2021-01-24T22:31
россия
мария максакова
нтв (телеканал)
госдума рф
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киев
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в мире
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Экс-депутат Госдумы и оперная певица Мария Максакова вернулась в Россию, сообщил НТВ.Как отмечает телеканал, артистка старалась держать перелет в секрете. По пути из Киева в Москву она делала пересадку в Стамбуле."Я приняла единственное возможное для себя решение", — сказала она.Мария Максакова уехала на Украину в 2016 году вместе с мужем, бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым. В Следственном комитете этот шаг расценили как попытку скрыться от следствия, так как он был заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.В марте 2017 года его застрелили в центре Киева. Максакова просила председателя СК Александра Бастрыкина взять дело на личный контроль.
https://ria.ru/20200826/maksakova-1576315393.html
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россия, мария максакова, нтв (телеканал), госдума рф, москва, киев, украина, в мире
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости.
Экс-депутат Госдумы
и оперная певица Мария Максакова
вернулась в Россию, сообщил НТВ
.
Как отмечает телеканал, артистка старалась держать перелет в секрете. По пути из Киева в Москву она делала пересадку в Стамбуле.
"Я приняла единственное возможное для себя решение", — сказала она.
Мария Максакова уехала на Украину в 2016 году вместе с мужем, бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым. В Следственном комитете этот шаг расценили как попытку скрыться от следствия, так как он был заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.
В марте 2017 года его застрелили в центре Киева. Максакова просила председателя СК Александра Бастрыкина взять дело на личный контроль.