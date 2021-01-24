Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210124/maksakova-1594399426.html
Мария Максакова тайно вернулась в Россию
Мария Максакова тайно вернулась в Россию
Экс-депутат Госдумы и оперная певица Мария Максакова вернулась в Россию, сообщил НТВ. РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T21:54
2021-01-24T22:31
россия
мария максакова
нтв (телеканал)
госдума рф
москва
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148807/18/1488071855_0:90:3322:1959_1920x0_80_0_0_ff84b5aa57c145bd120c5a5df753688f.jpg
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Экс-депутат Госдумы и оперная певица Мария Максакова вернулась в Россию, сообщил НТВ.Как отмечает телеканал, артистка старалась держать перелет в секрете. По пути из Киева в Москву она делала пересадку в Стамбуле."Я приняла единственное возможное для себя решение", — сказала она.Мария Максакова уехала на Украину в 2016 году вместе с мужем, бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым. В Следственном комитете этот шаг расценили как попытку скрыться от следствия, так как он был заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.В марте 2017 года его застрелили в центре Киева. Максакова просила председателя СК Александра Бастрыкина взять дело на личный контроль.
https://ria.ru/20200826/maksakova-1576315393.html
россия
москва
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/148807/18/1488071855_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_6f437e135391f7a04df1ad9b8f0b0417.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мария максакова, нтв (телеканал), госдума рф, москва, киев, украина, в мире

Мария Максакова тайно вернулась в Россию

21:54 24.01.2021 (обновлено: 22:31 24.01.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМария Максакова
Мария Максакова - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Экс-депутат Госдумы и оперная певица Мария Максакова вернулась в Россию, сообщил НТВ.
Как отмечает телеканал, артистка старалась держать перелет в секрете. По пути из Киева в Москву она делала пересадку в Стамбуле.
"Я приняла единственное возможное для себя решение", — сказала она.
Мария Максакова уехала на Украину в 2016 году вместе с мужем, бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым. В Следственном комитете этот шаг расценили как попытку скрыться от следствия, так как он был заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.
В марте 2017 года его застрелили в центре Киева. Максакова просила председателя СК Александра Бастрыкина взять дело на личный контроль.
Вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, оперная певица Мария Максакова на пресс-конференции в Киеве. 21 июня 2017 - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
26 августа 2020, 09:45
Мария Максакова сдала ДНК-тест, чтобы доказать родство со Сталиным
 
РоссияМария МаксаковаНТВ (телеканал)Госдума РФМоскваКиевУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:35Названы высокооплачиваемые вакансии для студентов
06:31Мясников рассказал о вредной привычке опаснее курения сигарет
06:25Эксперты рассказали, на каких валютах можно заработать в 2021 году
06:22В Новосибирске нейрохирурги удалили женщине огромную опухоль мозга
06:13В инструкции к вакцине "Спутник V" появилось новое предупреждение
06:10В Хабаровске замглавы ж/д станции получила 6,5 лет колонии за взятки
05:56США при Байдене сохранят курс на сдерживание Китая, считает эксперт
05:20Число задержанных после беспорядков в Амстердаме достигло 190
05:07Советский автомобиль оценили в 37 миллионов рублей
04:20Во Владивостоке возбудили дело из-за перекрытых дорог 23 января
04:14Страх назвали одной из причин заражения коронавирусом
04:10Раскрыт способ избежать штрафа за неуплату проезда по платным дорогам
04:09В США при стрельбе погибли пять человек
03:51Президент Мексики заразился коронавирусом
03:40Климкин забеспокоился из-за российского Крыма на картах в мировых СМИ
03:07Источник: Россию исключили из экспертной группы по лунной программе
02:57В Петербурге арестовали 37 участников незаконного митинга
02:52РБК сообщило о списке лидеров по доверию среди губернаторов
02:27Названо условие для обязательного вызова скорой при проблемах с давлением
02:24Пушков назвал пережиток прошлого, от которого России пора избавиться
Лента новостейМолния