https://ria.ru/20210124/maksakova-1594399426.html

Мария Максакова тайно вернулась в Россию

Мария Максакова тайно вернулась в Россию

Экс-депутат Госдумы и оперная певица Мария Максакова вернулась в Россию, сообщил НТВ. РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T21:54

2021-01-24T21:54

2021-01-24T22:31

россия

мария максакова

нтв (телеканал)

госдума рф

москва

киев

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/148807/18/1488071855_0:90:3322:1959_1920x0_80_0_0_ff84b5aa57c145bd120c5a5df753688f.jpg

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Экс-депутат Госдумы и оперная певица Мария Максакова вернулась в Россию, сообщил НТВ.Как отмечает телеканал, артистка старалась держать перелет в секрете. По пути из Киева в Москву она делала пересадку в Стамбуле."Я приняла единственное возможное для себя решение", — сказала она.Мария Максакова уехала на Украину в 2016 году вместе с мужем, бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым. В Следственном комитете этот шаг расценили как попытку скрыться от следствия, так как он был заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.В марте 2017 года его застрелили в центре Киева. Максакова просила председателя СК Александра Бастрыкина взять дело на личный контроль.

https://ria.ru/20200826/maksakova-1576315393.html

россия

москва

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария максакова, нтв (телеканал), госдума рф, москва, киев, украина, в мире