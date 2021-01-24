https://ria.ru/20210124/lavina-1594366750.html

В горах КЧР сохраняется угроза схода лавины

В горах КЧР сохраняется угроза схода лавины

Прогноз лавинной опасности в горах Карачаево-Черкесии выше 2000 метров сохраняется с 24 по 25 января, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T15:03

2021-01-24T15:03

2021-01-24T15:03

россия

домбай

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 24 янв - РИА Новости. Прогноз лавинной опасности в горах Карачаево-Черкесии выше 2000 метров сохраняется с 24 по 25 января, сообщает ГУ МЧС по региону.В понедельник, 18 января, на горнолыжную трассу в Домбае на горе Мусса-Ачитара сошла лавина длиной 600 метров, шириной 100 метров и глубиной до 5 метров. Погиб один человек, частично повреждено здание кафе и разрушены два пункта проката горнолыжного инвентаря. СУСК РФ по Карачаево-Черкесской республике сообщил о возбуждении уголовного дела о халатности.

https://ria.ru/20210119/snoubordist-1593639754.html

россия

домбай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, домбай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия