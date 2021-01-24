https://ria.ru/20210124/lavina-1594366750.html
В горах КЧР сохраняется угроза схода лавины
В горах КЧР сохраняется угроза схода лавины
Прогноз лавинной опасности в горах Карачаево-Черкесии выше 2000 метров сохраняется с 24 по 25 января, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T15:03
2021-01-24T15:03
2021-01-24T15:03
россия
домбай
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 24 янв - РИА Новости. Прогноз лавинной опасности в горах Карачаево-Черкесии выше 2000 метров сохраняется с 24 по 25 января, сообщает ГУ МЧС по региону.В понедельник, 18 января, на горнолыжную трассу в Домбае на горе Мусса-Ачитара сошла лавина длиной 600 метров, шириной 100 метров и глубиной до 5 метров. Погиб один человек, частично повреждено здание кафе и разрушены два пункта проката горнолыжного инвентаря. СУСК РФ по Карачаево-Черкесской республике сообщил о возбуждении уголовного дела о халатности.
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россия, домбай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия