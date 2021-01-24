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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210124/koronavirus-1594384399.html
Швеция закроет границу с Норвегией из-за нового штамма коронавируса
Швеция закроет границу с Норвегией из-за нового штамма коронавируса
Власти Швеции приняли решение закрыть границу с Норвегией, где выявлена циркуляция "британского" штамма коронавируса", до 14 февраля, однако делает исключение... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T18:06
2021-01-24T18:06
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
швеция
дания
осло
норвегия
в мире
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МУРМАНСК, 24 янв – РИА Новости. Власти Швеции приняли решение закрыть границу с Норвегией, где выявлена циркуляция "британского" штамма коронавируса", до 14 февраля, однако делает исключение для тех, кто живет в одной стране, а работает в другой, сообщил на пресс-конференции министр внутренних дел Микаэль Дамберг.Он отметил, что власти могут продлить запрет. В Швеции опасаются, что из-за закрытых в десяти норвежских коммунах магазинов, в том числе по продаже алкоголя, жители приграничных районов Норвегии устремятся в Швецию.Всех шведов, приезжающих из Норвегии, призывают сдать тест на коронавирус и дождаться его результата в изоляции. "Исключение на передвижение сделано для тех, кто живет в одной стране, а работает в другой", - добавил Дамберг. Также продлен запрет на въезд из Дании и Великобритании.В пятницу стало известно, что в одной из коммун в регионе Осло два постояльца дома престарелых скончались из-за "британского" штамма коронавируса, а более 30 человек, включая постояльцев и персонал, заразились этим видом коронавируса. Было принято решение закрыть коммуну. В субботу власти Норвегии ввели жесткие меры в десяти коммунах, где также были выявлены случаи "британского" коронавируса – закрыты школы, детские сады, крупные торговые центры, рестораны, кинотеатры и прочие заведения. До конца января закрыты алкогольные магазины. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, швеция, дания, осло, норвегия, в мире

Швеция закроет границу с Норвегией из-за нового штамма коронавируса

18:06 24.01.2021
 
© Фото : Бахадыр НамазовЖизнь в Стокгольме во время пандемии коронавируса COVID-19
Жизнь в Стокгольме во время пандемии коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© Фото : Бахадыр Намазов
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МУРМАНСК, 24 янв – РИА Новости. Власти Швеции приняли решение закрыть границу с Норвегией, где выявлена циркуляция "британского" штамма коронавируса", до 14 февраля, однако делает исключение для тех, кто живет в одной стране, а работает в другой, сообщил на пресс-конференции министр внутренних дел Микаэль Дамберг.

"Правительство на внеочередном заседании приняло решение ввести запрет на въезд из Норвегии. Он начнет действовать с полуночи сегодняшнего дня до 14 февраля", - сказал Дамберг.

Он отметил, что власти могут продлить запрет. В Швеции опасаются, что из-за закрытых в десяти норвежских коммунах магазинов, в том числе по продаже алкоголя, жители приграничных районов Норвегии устремятся в Швецию.

"Возрастает риск того, что в приграничных районах Швеции образуются большие скопления людей, и очень велик риск распространения мутировавшего коронавируса", - пояснил министр.

Всех шведов, приезжающих из Норвегии, призывают сдать тест на коронавирус и дождаться его результата в изоляции. "Исключение на передвижение сделано для тех, кто живет в одной стране, а работает в другой", - добавил Дамберг. Также продлен запрет на въезд из Дании и Великобритании.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
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Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
В пятницу стало известно, что в одной из коммун в регионе Осло два постояльца дома престарелых скончались из-за "британского" штамма коронавируса, а более 30 человек, включая постояльцев и персонал, заразились этим видом коронавируса. Было принято решение закрыть коммуну. В субботу власти Норвегии ввели жесткие меры в десяти коммунах, где также были выявлены случаи "британского" коронавируса – закрыты школы, детские сады, крупные торговые центры, рестораны, кинотеатры и прочие заведения. До конца января закрыты алкогольные магазины.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ШвецияДанияОслоНорвегияВ мире
 
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