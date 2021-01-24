https://ria.ru/20210124/koronavirus-1594384399.html

Швеция закроет границу с Норвегией из-за нового штамма коронавируса

Швеция закроет границу с Норвегией из-за нового штамма коронавируса

Власти Швеции приняли решение закрыть границу с Норвегией, где выявлена циркуляция "британского" штамма коронавируса", до 14 февраля, однако делает исключение... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T18:06

2021-01-24T18:06

2021-01-24T18:06

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

швеция

дания

осло

норвегия

в мире

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МУРМАНСК, 24 янв – РИА Новости. Власти Швеции приняли решение закрыть границу с Норвегией, где выявлена циркуляция "британского" штамма коронавируса", до 14 февраля, однако делает исключение для тех, кто живет в одной стране, а работает в другой, сообщил на пресс-конференции министр внутренних дел Микаэль Дамберг.Он отметил, что власти могут продлить запрет. В Швеции опасаются, что из-за закрытых в десяти норвежских коммунах магазинов, в том числе по продаже алкоголя, жители приграничных районов Норвегии устремятся в Швецию.Всех шведов, приезжающих из Норвегии, призывают сдать тест на коронавирус и дождаться его результата в изоляции. "Исключение на передвижение сделано для тех, кто живет в одной стране, а работает в другой", - добавил Дамберг. Также продлен запрет на въезд из Дании и Великобритании.В пятницу стало известно, что в одной из коммун в регионе Осло два постояльца дома престарелых скончались из-за "британского" штамма коронавируса, а более 30 человек, включая постояльцев и персонал, заразились этим видом коронавируса. Было принято решение закрыть коммуну. В субботу власти Норвегии ввели жесткие меры в десяти коммунах, где также были выявлены случаи "британского" коронавируса – закрыты школы, детские сады, крупные торговые центры, рестораны, кинотеатры и прочие заведения. До конца января закрыты алкогольные магазины. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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дания

осло

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, швеция, дания, осло, норвегия, в мире