https://ria.ru/20210124/koronavirus-1594374073.html
В США выявили 170 тысяч новых случаев COVID-19
В США выявили 170 тысяч новых случаев COVID-19
Число случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за сутки на 169,9 тысячи, было зафиксировано почти 3,3 тысячи летальных исходов, сообщает университет... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T16:32
2021-01-24T16:32
2021-01-24T16:32
распространение коронавируса
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за сутки на 169,9 тысячи, было зафиксировано почти 3,3 тысячи летальных исходов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, в США за последние 24 часа коронавирусом заразились 169 935 человек, скончались 3292 пациента.Согласно информации университета Хопкинса, в общей сложности медики зарегистрировали в США почти 25 миллионов случаев заболевания COVID-19 и более 417 тысяч смертей.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210123/vaktsina-1594244887.html
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коронавирус covid-19, сша, в мире