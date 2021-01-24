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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210124/koronavirus-1594374073.html
В США выявили 170 тысяч новых случаев COVID-19
В США выявили 170 тысяч новых случаев COVID-19
Число случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за сутки на 169,9 тысячи, было зафиксировано почти 3,3 тысячи летальных исходов, сообщает университет... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T16:32
2021-01-24T16:32
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за сутки на 169,9 тысячи, было зафиксировано почти 3,3 тысячи летальных исходов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, в США за последние 24 часа коронавирусом заразились 169 935 человек, скончались 3292 пациента.Согласно информации университета Хопкинса, в общей сложности медики зарегистрировали в США почти 25 миллионов случаев заболевания COVID-19 и более 417 тысяч смертей.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, сша, в мире

В США выявили 170 тысяч новых случаев COVID-19

16:32 24.01.2021
 
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкСотрудники и посетители в центре вакцинации от коронавируса на территории конференц-центра Якоба Явица в Нью-Йорке
Сотрудники и посетители в центре вакцинации от коронавируса на территории конференц-центра Якоба Явица в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Юки Ивамура
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за сутки на 169,9 тысячи, было зафиксировано почти 3,3 тысячи летальных исходов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, в США за последние 24 часа коронавирусом заразились 169 935 человек, скончались 3292 пациента.
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В США разрешили смешивать разные вакцины от COVID-19
Согласно информации университета Хопкинса, в общей сложности медики зарегистрировали в США почти 25 миллионов случаев заболевания COVID-19 и более 417 тысяч смертей.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
 
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