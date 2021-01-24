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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210124/koronavirus-1594363575.html
ФРГ будет бороться с COVID-19 с помощью препарата, которым лечили Трампа
ФРГ будет бороться с COVID-19 с помощью препарата, которым лечили Трампа
Германия первой в Евросоюзе начнет использовать препарат для лечения COVID-19 на основе моноклональных антител, который ранее применяли при лечении... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T14:26
2021-01-24T14:26
распространение коронавируса
йенс шпан
дональд трамп
германия
сша
в мире
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Германия первой в Евросоюзе начнет использовать препарат для лечения COVID-19 на основе моноклональных антител, который ранее применяли при лечении заразившегося коронавирусом экс-президента США Дональда Трампа.Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил в интервью изданию Bild am Sonntag, что правительство за 400 миллионов евро закупило 200 тысяч доз препарата (две тысячи евро за дозу). По словам Шпана, ФРГ станет "первой в ЕС страной", где со следующей недели начнут использовать при лечении COVID-19 моноклональные антитела. Первым делом препарат поступит в университетские клиники."Введение этих антител на ранней стадии может помочь предотвратить тяжелое течение болезни у пациентов с высоким уровнем риска", - отметил Шпан, по словам которого моноклональные антитела действуют "как пассивная вакцинация".Глава минздрава ФРГ не назвал производителя препарата, однако, как отмечает издание, речь идет о средстве, которое ранее применялось при лечении Трампа.Бывшему президенту США Дональду Трампу во время лечения от коронавируса в прошлом году давали среди прочего препарат компании Regeneron, который представляет собой экспериментальный коктейль из моноклональных антител.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210123/koronavirus-1594247245.html
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60
йенс шпан, дональд трамп, германия, сша, в мире

ФРГ будет бороться с COVID-19 с помощью препарата, которым лечили Трампа

14:26 24.01.2021
 
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп направляется в военный госпиталь
Дональд Трамп направляется в военный госпиталь - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© AP Photo / Alex Brandon
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Германия первой в Евросоюзе начнет использовать препарат для лечения COVID-19 на основе моноклональных антител, который ранее применяли при лечении заразившегося коронавирусом экс-президента США Дональда Трампа.
Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил в интервью изданию Bild am Sonntag, что правительство за 400 миллионов евро закупило 200 тысяч доз препарата (две тысячи евро за дозу). По словам Шпана, ФРГ станет "первой в ЕС страной", где со следующей недели начнут использовать при лечении COVID-19 моноклональные антитела. Первым делом препарат поступит в университетские клиники.
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"Введение этих антител на ранней стадии может помочь предотвратить тяжелое течение болезни у пациентов с высоким уровнем риска", - отметил Шпан, по словам которого моноклональные антитела действуют "как пассивная вакцинация".
Глава минздрава ФРГ не назвал производителя препарата, однако, как отмечает издание, речь идет о средстве, которое ранее применялось при лечении Трампа.
Бывшему президенту США Дональду Трампу во время лечения от коронавируса в прошлом году давали среди прочего препарат компании Regeneron, который представляет собой экспериментальный коктейль из моноклональных антител.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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