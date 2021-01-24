https://ria.ru/20210124/koronavirus-1594351910.html

В Москве за сутки госпитализировали 980 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 980 человек с COVID-19

Более 980 человек госпитализированы в больницы Москвы с коронавирусом за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T11:41

2021-01-24T11:41

2021-01-24T11:41

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Более 980 человек госпитализированы в больницы Москвы с коронавирусом за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Ранее сообщалось, что в столице выздоровели ещё 5117 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210123/sputnik-v-1594289835.html

москва

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2021

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коронавирус в россии, москва