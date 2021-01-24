В Туве выявили наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер Тамбовской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф в автомобиле скорой помощи
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Наименьший темп прироста случаев COVID-19 зафиксирован в Туве - 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва 0,1%, 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ, Москва 0,3%, 3. Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Республика Алтай, Томская область, Кемеровская область, Республика Хакасия, Республика Адыгея, Республика Коми, Новосибирская область, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Марий Эл 0,4%", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.