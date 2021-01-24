https://ria.ru/20210124/koronavirus-1594348983.html

В Туве выявили наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки

В Туве выявили наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки

Наименьший темп прироста случаев COVID-19 зафиксирован в Туве - 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T11:02

2021-01-24T11:02

2021-01-24T11:02

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

республика тыва

общество

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Наименьший темп прироста случаев COVID-19 зафиксирован в Туве - 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

республика тыва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика тыва, общество