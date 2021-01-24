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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210124/koronavirus-1594348502.html
В Москве выявили 3069 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 3069 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 в Москве — 3069, Санкт-Петербурге — 2929, Подмосковье — 1134, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T11:01
2021-01-24T11:01
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
общество
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 в Москве — 3069, Санкт-Петербурге — 2929, Подмосковье — 1134, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Наименьшее число новых случаев коронавируса в Еврейской автономной области — 13, Ненецком автономном округе — 8, Чукотском автономном округе — 2.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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москва
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество

В Москве выявили 3069 новых случаев COVID-19

11:01 24.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГоспиталь для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
Госпиталь для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 в Москве — 3069, Санкт-Петербурге — 2929, Подмосковье — 1134, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: 1. Москва 3069, 2. Санкт-Петербург 2929, 3. Московская область 1134", - говорится в сообщении.
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
23 января, 21:39Хорошие новости
Нижегородские ученые создали прототипы вакцин от COVID-19 и ВИЧ
Наименьшее число новых случаев коронавируса в Еврейской автономной области — 13, Ненецком автономном округе — 8, Чукотском автономном округе — 2.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииМоскваМосковская область (Подмосковье)Еврейская автономная областьОбщество
 
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