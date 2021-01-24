https://ria.ru/20210124/koronavirus-1594348502.html

В Москве выявили 3069 новых случаев COVID-19

В Москве выявили 3069 новых случаев COVID-19

Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 в Москве — 3069, Санкт-Петербурге — 2929, Подмосковье — 1134, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T11:01

2021-01-24T11:01

2021-01-24T11:01

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

общество

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 в Москве — 3069, Санкт-Петербурге — 2929, Подмосковье — 1134, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Наименьшее число новых случаев коронавируса в Еврейской автономной области — 13, Ненецком автономном округе — 8, Чукотском автономном округе — 2.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210123/vaktsina-1594322048.html

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество