https://ria.ru/20210124/koronavirus-1594348502.html
В Москве выявили 3069 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 3069 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 в Москве — 3069, Санкт-Петербурге — 2929, Подмосковье — 1134, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T11:01
2021-01-24T11:01
2021-01-24T11:01
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
общество
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 в Москве — 3069, Санкт-Петербурге — 2929, Подмосковье — 1134, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Наименьшее число новых случаев коронавируса в Еврейской автономной области — 13, Ненецком автономном округе — 8, Чукотском автономном округе — 2.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210123/vaktsina-1594322048.html
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество