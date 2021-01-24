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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210124/koronavirus-1594348003.html
На Ямале смягчили ограничения из-за коронавируса
На Ямале смягчили ограничения из-за коронавируса
Пожилым жителям Ямало-Ненецкого автономного округа, а также страдающим хроническими заболеваниями отменили обязательную самоизоляцию при наличии прививки от... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T10:57
2021-01-24T10:57
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
здоровье - общество
прокуратура ямало-ненецкого ао
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 янв - РИА Новости. Пожилым жителям Ямало-Ненецкого автономного округа, а также страдающим хроническими заболеваниями отменили обязательную самоизоляцию при наличии прививки от коронавируса или антител к COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб.Соответствующие изменения глава региона Дмитрий Артюхов внес в постановление о действующих в ЯНАО ограничениях из-за распространения коронавируса."Северяне в возрасте 65 лет и старше, а также люди с хроническими заболеваниями... могут прекратить самоизоляцию через 21 день после завершения курса вакцинации от COVID-19 с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию, или при условии предоставления документа, подтверждающего наличие антител к коронавирусу класса G", - говорится в сообщении.Окружной оперштаб также уточняет, что новая версия постановления губернатора разрешает присутствие зрителей на физкультурных и спортивных мероприятиях, но трибуны можно заполнять не более чем наполовину.Коронавирус в ЯНАО суммарно выявили у 35 тысяч человек, выздоровели 29,7 тысячи из них, скончались 370 пациентов с COVID-19.Режим повышенной готовности в регионе из-за коронавируса решением Артюхова действует до 1 марта. Заведения общепита, бары, ТРЦ и кинотеатры возобновили работу в ЯНАО с 1 сентября, однако, согласно постановлению главы округа, им нельзя принимать посетителей в ночное время. Также запрещена работа ночных клубов и дискотек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593226139.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), здоровье - общество, прокуратура ямало-ненецкого ао

На Ямале смягчили ограничения из-за коронавируса

10:57 24.01.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновПожилой мужчина в дверях своей квартиры
Пожилой мужчина в дверях своей квартиры - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 янв - РИА Новости. Пожилым жителям Ямало-Ненецкого автономного округа, а также страдающим хроническими заболеваниями отменили обязательную самоизоляцию при наличии прививки от коронавируса или антител к COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб.
Соответствующие изменения глава региона Дмитрий Артюхов внес в постановление о действующих в ЯНАО ограничениях из-за распространения коронавируса.
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"Северяне в возрасте 65 лет и старше, а также люди с хроническими заболеваниями... могут прекратить самоизоляцию через 21 день после завершения курса вакцинации от COVID-19 с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию, или при условии предоставления документа, подтверждающего наличие антител к коронавирусу класса G", - говорится в сообщении.
Окружной оперштаб также уточняет, что новая версия постановления губернатора разрешает присутствие зрителей на физкультурных и спортивных мероприятиях, но трибуны можно заполнять не более чем наполовину.
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Коронавирус в ЯНАО суммарно выявили у 35 тысяч человек, выздоровели 29,7 тысячи из них, скончались 370 пациентов с COVID-19.
Режим повышенной готовности в регионе из-за коронавируса решением Артюхова действует до 1 марта. Заведения общепита, бары, ТРЦ и кинотеатры возобновили работу в ЯНАО с 1 сентября, однако, согласно постановлению главы округа, им нельзя принимать посетителей в ночное время. Также запрещена работа ночных клубов и дискотек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Здоровье - ОбществоПрокуратура Ямало-Ненецкого АО
 
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