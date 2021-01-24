https://ria.ru/20210124/koronavirus-1594348003.html

На Ямале смягчили ограничения из-за коронавируса

На Ямале смягчили ограничения из-за коронавируса

Пожилым жителям Ямало-Ненецкого автономного округа, а также страдающим хроническими заболеваниями отменили обязательную самоизоляцию при наличии прививки от... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T10:57

2021-01-24T10:57

2021-01-24T10:57

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

дмитрий артюхов

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

здоровье - общество

прокуратура ямало-ненецкого ао

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 янв - РИА Новости. Пожилым жителям Ямало-Ненецкого автономного округа, а также страдающим хроническими заболеваниями отменили обязательную самоизоляцию при наличии прививки от коронавируса или антител к COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб.Соответствующие изменения глава региона Дмитрий Артюхов внес в постановление о действующих в ЯНАО ограничениях из-за распространения коронавируса."Северяне в возрасте 65 лет и старше, а также люди с хроническими заболеваниями... могут прекратить самоизоляцию через 21 день после завершения курса вакцинации от COVID-19 с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию, или при условии предоставления документа, подтверждающего наличие антител к коронавирусу класса G", - говорится в сообщении.Окружной оперштаб также уточняет, что новая версия постановления губернатора разрешает присутствие зрителей на физкультурных и спортивных мероприятиях, но трибуны можно заполнять не более чем наполовину.Коронавирус в ЯНАО суммарно выявили у 35 тысяч человек, выздоровели 29,7 тысячи из них, скончались 370 пациентов с COVID-19.Режим повышенной готовности в регионе из-за коронавируса решением Артюхова действует до 1 марта. Заведения общепита, бары, ТРЦ и кинотеатры возобновили работу в ЯНАО с 1 сентября, однако, согласно постановлению главы округа, им нельзя принимать посетителей в ночное время. Также запрещена работа ночных клубов и дискотек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593226139.html

https://ria.ru/20210123/antitela-1594264082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), здоровье - общество, прокуратура ямало-ненецкого ао