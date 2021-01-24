https://ria.ru/20210124/koronavirus-1594348003.html
На Ямале смягчили ограничения из-за коронавируса
На Ямале смягчили ограничения из-за коронавируса
Пожилым жителям Ямало-Ненецкого автономного округа, а также страдающим хроническими заболеваниями отменили обязательную самоизоляцию при наличии прививки от... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T10:57
2021-01-24T10:57
2021-01-24T10:57
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
здоровье - общество
прокуратура ямало-ненецкого ао
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592740954_0:81:1500:925_1920x0_80_0_0_46dac933f85262084ef9f73dc70fcb51.jpg
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 янв - РИА Новости. Пожилым жителям Ямало-Ненецкого автономного округа, а также страдающим хроническими заболеваниями отменили обязательную самоизоляцию при наличии прививки от коронавируса или антител к COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб.Соответствующие изменения глава региона Дмитрий Артюхов внес в постановление о действующих в ЯНАО ограничениях из-за распространения коронавируса."Северяне в возрасте 65 лет и старше, а также люди с хроническими заболеваниями... могут прекратить самоизоляцию через 21 день после завершения курса вакцинации от COVID-19 с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию, или при условии предоставления документа, подтверждающего наличие антител к коронавирусу класса G", - говорится в сообщении.Окружной оперштаб также уточняет, что новая версия постановления губернатора разрешает присутствие зрителей на физкультурных и спортивных мероприятиях, но трибуны можно заполнять не более чем наполовину.Коронавирус в ЯНАО суммарно выявили у 35 тысяч человек, выздоровели 29,7 тысячи из них, скончались 370 пациентов с COVID-19.Режим повышенной готовности в регионе из-за коронавируса решением Артюхова действует до 1 марта. Заведения общепита, бары, ТРЦ и кинотеатры возобновили работу в ЯНАО с 1 сентября, однако, согласно постановлению главы округа, им нельзя принимать посетителей в ночное время. Также запрещена работа ночных клубов и дискотек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593226139.html
https://ria.ru/20210123/antitela-1594264082.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592740954_81:0:1420:1004_1920x0_80_0_0_5194455eddf004b1eb38a8fe5eb6e93b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), здоровье - общество, прокуратура ямало-ненецкого ао
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 янв - РИА Новости. Пожилым жителям Ямало-Ненецкого автономного округа, а также страдающим хроническими заболеваниями отменили обязательную самоизоляцию при наличии прививки от коронавируса или антител к COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб.
Соответствующие изменения глава региона Дмитрий Артюхов
внес в постановление о действующих в ЯНАО ограничениях из-за распространения коронавируса.
"Северяне в возрасте 65 лет и старше, а также люди с хроническими заболеваниями... могут прекратить самоизоляцию через 21 день после завершения курса вакцинации от COVID-19 с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию, или при условии предоставления документа, подтверждающего наличие антител к коронавирусу класса G", - говорится в сообщении.
Окружной оперштаб также уточняет, что новая версия постановления губернатора разрешает присутствие зрителей на физкультурных и спортивных мероприятиях, но трибуны можно заполнять не более чем наполовину.
Коронавирус в ЯНАО суммарно выявили у 35 тысяч человек, выздоровели 29,7 тысячи из них, скончались 370 пациентов с COVID-19.
Режим повышенной готовности в регионе из-за коронавируса решением Артюхова действует до 1 марта. Заведения общепита, бары, ТРЦ и кинотеатры возобновили работу в ЯНАО с 1 сентября, однако, согласно постановлению главы округа, им нельзя принимать посетителей в ночное время. Также запрещена работа ночных клубов и дискотек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.