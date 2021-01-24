https://ria.ru/20210124/evakuatsiya-1594337242.html

Спасатели на Сахалине эвакуируют застрявшего на горе туриста

Спасатели на Сахалине эвакуируют застрявшего на горе туриста

Спасатели МЧС на Сахалине выдвинулись на эвакуацию туриста, который скатился с горы при восхождении и не может самостоятельно продолжать путь, сообщает в... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T07:37

2021-01-24T07:37

2021-01-24T07:37

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

южно-сахалинск

сахалинская область

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 янв - РИА Новости. Спасатели МЧС на Сахалине выдвинулись на эвакуацию туриста, который скатился с горы при восхождении и не может самостоятельно продолжать путь, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального главка МЧС.В район происшествия выдвинулась группа спасателей Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В. А. Полякова, бригада скорой помощи Макаровской ЦРБ, сотрудники полиции, а также пожарные села Восточное.В МЧС сообщили, что группа из трех туристов не была зарегистрирована в МЧС.

https://ria.ru/20210119/lavina-1593715376.html

россия

южно-сахалинск

сахалинская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), южно-сахалинск, сахалинская область