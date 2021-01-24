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Спасатели на Сахалине эвакуируют застрявшего на горе туриста
Спасатели на Сахалине эвакуируют застрявшего на горе туриста
Спасатели МЧС на Сахалине выдвинулись на эвакуацию туриста, который скатился с горы при восхождении и не может самостоятельно продолжать путь, сообщает в... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T07:37
2021-01-24T07:37
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
южно-сахалинск
сахалинская область
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 янв - РИА Новости. Спасатели МЧС на Сахалине выдвинулись на эвакуацию туриста, который скатился с горы при восхождении и не может самостоятельно продолжать путь, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального главка МЧС.В район происшествия выдвинулась группа спасателей Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В. А. Полякова, бригада скорой помощи Макаровской ЦРБ, сотрудники полиции, а также пожарные села Восточное.В МЧС сообщили, что группа из трех туристов не была зарегистрирована в МЧС.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), южно-сахалинск, сахалинская область

Спасатели на Сахалине эвакуируют застрявшего на горе туриста

07:37 24.01.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ у автомобиля противопожарной службы
Сотрудники МЧС РФ у автомобиля противопожарной службы - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 янв - РИА Новости. Спасатели МЧС на Сахалине выдвинулись на эвакуацию туриста, который скатился с горы при восхождении и не может самостоятельно продолжать путь, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального главка МЧС.
"Сегодня (в воскресенье) оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что в районе бухты Тихой (восточное побережье Сахалина) группа туристов совершала пешее восхождение на пик Смелый. Один из членов туристической группы скатился вниз по склону и не может самостоятельно подняться", - говорится в сообщении.
В район происшествия выдвинулась группа спасателей Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В. А. Полякова, бригада скорой помощи Макаровской ЦРБ, сотрудники полиции, а также пожарные села Восточное.
В МЧС сообщили, что группа из трех туристов не была зарегистрирована в МЧС.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Южно-СахалинскСахалинская область
 
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