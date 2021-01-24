В ГД ответили на призыв Киева выйти из единой с Россией энергосистемы
14:36 24.01.2021 (обновлено: 20:37 24.01.2021)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в беседе с RT предупредил о последствиях отказа Украины от единой с Россией и Белоруссией энергосистемы, о котором ранее говорил и. о. главы Минэнерго Украины Юрия Витренко.
По словам Бальбека, Витренко понятно объяснил: чтобы Украина стала европейской страной, необходимо повысить цены за потребление энергоносителей. Для этого нужно разорвать энергосвязи с Россией. Это, как пояснил депутат, покажет всему миру, что для Киева уровень жизни украинцев находится далеко не на первом месте. Однако для украинцев подобное объединение страны с европейской энергосистемой будет "нелегким путем".
Бальбек подчеркнул, что после этого стоимость российского газа, который поступает из европейского хаба, вырастет в несколько раз.
Ранее исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко выступил за отказ Украины от единой с Россией и Белоруссией энергосистемы, а взамен предложил подключиться к энергосистеме Европы. По его словам, там нет произвола монополистов, а цена "нормальная".
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