https://ria.ru/20210124/energosistema-1594364783.html

В ГД ответили на призыв Киева выйти из единой с Россией энергосистемы

В ГД ответили на призыв Киева выйти из единой с Россией энергосистемы

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в беседе с RT предупредил о последствиях отказа Украины от единой с Россией и Белоруссией энергосистемы, о котором ранее РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T14:36

2021-01-24T14:36

2021-01-24T20:37

россия

юрий витренко

руслан бальбек

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

госдума рф

белоруссия

европа

киев

в мире

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в беседе с RT предупредил о последствиях отказа Украины от единой с Россией и Белоруссией энергосистемы, о котором ранее говорил и. о. главы Минэнерго Украины Юрия Витренко.По словам Бальбека, Витренко понятно объяснил: чтобы Украина стала европейской страной, необходимо повысить цены за потребление энергоносителей. Для этого нужно разорвать энергосвязи с Россией. Это, как пояснил депутат, покажет всему миру, что для Киева уровень жизни украинцев находится далеко не на первом месте. Однако для украинцев подобное объединение страны с европейской энергосистемой будет "нелегким путем".Бальбек подчеркнул, что после этого стоимость российского газа, который поступает из европейского хаба, вырастет в несколько раз.Ранее исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко выступил за отказ Украины от единой с Россией и Белоруссией энергосистемы, а взамен предложил подключиться к энергосистеме Европы. По его словам, там нет произвола монополистов, а цена "нормальная".

https://ria.ru/20210122/energetika-1594165645.html

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россия, юрий витренко, руслан бальбек, министерство энергетики рф (минэнерго россии), госдума рф, белоруссия, европа, киев, в мире