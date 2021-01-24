https://ria.ru/20210124/energosistema-1594330852.html

В минэнерго Украины призвали отказаться от единой с Россией энергосистемы

В минэнерго Украины призвали отказаться от единой с Россией энергосистемы

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко в эфире общественно-политического шоу на канале "Украина" выступил за отказ страны от единой с РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T02:35

2021-01-24T02:35

2021-01-24T03:26

россия

юрий витренко

белоруссия

киев

украина

в мире

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КИЕВ, 24 янв — РИА Новости. Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко в эфире общественно-политического шоу на канале "Украина" выступил за отказ страны от единой с Россией и Белоруссией энергосистемы.В качестве альтернативы он предложил подключение к энергосистеме Европы.В минувшем декабре нацкомиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг отменила с 1 января норму о реализации законодательства, наделяющего ее правом, в частности, аннулировать аукционы по распределению международных сечений в части импорта-экспорта электроэнергии с государствами, не входящими в Энергосообщество. Эта мера позволила трейдерам импортировать электроэнергию из России и Белоруссии.

https://ria.ru/20210122/energetika-1594165645.html

россия

белоруссия

киев

украина

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россия, юрий витренко, белоруссия, киев, украина, в мире