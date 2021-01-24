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В минэнерго Украины призвали отказаться от единой с Россией энергосистемы
В минэнерго Украины призвали отказаться от единой с Россией энергосистемы
Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко в эфире общественно-политического шоу на канале "Украина" выступил за отказ страны от единой с РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T02:35
2021-01-24T03:26
россия
юрий витренко
белоруссия
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 24 янв — РИА Новости. Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко в эфире общественно-политического шоу на канале "Украина" выступил за отказ страны от единой с Россией и Белоруссией энергосистемы.В качестве альтернативы он предложил подключение к энергосистеме Европы.В минувшем декабре нацкомиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг отменила с 1 января норму о реализации законодательства, наделяющего ее правом, в частности, аннулировать аукционы по распределению международных сечений в части импорта-экспорта электроэнергии с государствами, не входящими в Энергосообщество. Эта мера позволила трейдерам импортировать электроэнергию из России и Белоруссии.
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россия, юрий витренко, белоруссия, киев, украина, в мире

В минэнерго Украины призвали отказаться от единой с Россией энергосистемы

02:35 24.01.2021 (обновлено: 03:26 24.01.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко
Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 24 янв — РИА Новости. Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко в эфире общественно-политического шоу на канале "Украина" выступил за отказ страны от единой с Россией и Белоруссией энергосистемы.
В качестве альтернативы он предложил подключение к энергосистеме Европы.

"Нам нужно срочно отсоединяться от объединенной энергосистемы с Белоруссией и РФ, объединяться с европейской системой. И это как раз будет мое одно из главных заданий, чтобы мы были частью Европы, нормального рынка, где нет произвола монополистов, где нормальная прозрачная цена", — отметил Витренко.

В минувшем декабре нацкомиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг отменила с 1 января норму о реализации законодательства, наделяющего ее правом, в частности, аннулировать аукционы по распределению международных сечений в части импорта-экспорта электроэнергии с государствами, не входящими в Энергосообщество. Эта мера позволила трейдерам импортировать электроэнергию из России и Белоруссии.
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