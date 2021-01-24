Главу штаба Навального в Екатеринбурге арестовали на десять суток
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 янв – РИА Новости, Ольга Ерачина. Ленинский районный суд Екатеринбурга в воскресенье арестовал на 10 суток главу городского штаба Алексея Навального Алексея Гресько по статье о несогласованной акции, сообщили РИА Новости в Свердловском областном суде.
"Подтверждаем", - сказала собеседница агентства.
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Адвокат Гресько Алексей Бушмаков уточнил РИА Новости, что мужчина признан виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ "Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления".
Несогласованная акция состоялась в субботу в центре Екатеринбург. Сотрудники полиции через громкоговорители предупреждали, что акция не согласована и просили разойтись. Как передавал корреспондент РИА Новости, некоторые участники акции выкрикивали лозунги, силовики активно оттесняли толпу после того, как в них начали кидать снег и дымовые шашки. Несколько человек были задержаны. По данным министерства общественной безопасности Свердловский области, в акции приняли участие порядка 3 тысяч человек.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
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