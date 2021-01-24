https://ria.ru/20210124/ekaterinburg-1594364494.html

Главу штаба Навального в Екатеринбурге арестовали на десять суток

Главу штаба Навального в Екатеринбурге арестовали на десять суток

Ленинский районный суд Екатеринбурга в воскресенье арестовал на 10 суток главу городского штаба Алексея Навального Алексея Гресько по статье о несогласованной... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T14:33

2021-01-24T14:33

2021-01-24T14:33

россия

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

свердловская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 янв – РИА Новости, Ольга Ерачина. Ленинский районный суд Екатеринбурга в воскресенье арестовал на 10 суток главу городского штаба Алексея Навального Алексея Гресько по статье о несогласованной акции, сообщили РИА Новости в Свердловском областном суде.Адвокат Гресько Алексей Бушмаков уточнил РИА Новости, что мужчина признан виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ "Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления".Несогласованная акция состоялась в субботу в центре Екатеринбург. Сотрудники полиции через громкоговорители предупреждали, что акция не согласована и просили разойтись. Как передавал корреспондент РИА Новости, некоторые участники акции выкрикивали лозунги, силовики активно оттесняли толпу после того, как в них начали кидать снег и дымовые шашки. Несколько человек были задержаны. По данным министерства общественной безопасности Свердловский области, в акции приняли участие порядка 3 тысяч человек.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html

россия

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, свердловская область, происшествия