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https://ria.ru/20210124/dnevnik-1594212634.html
Австралиец нашел и передал хозяину старый дневник путешествий
Австралиец нашел и передал хозяину старый дневник путешествий
Австралиец Дэвид Райан нашел старый дневник путешествий и с помощью соцсетей смог вернуть его хозяину, сообщает UPI. РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T02:22
2021-01-24T02:22
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Австралиец Дэвид Райан нашел старый дневник путешествий и с помощью соцсетей смог вернуть его хозяину, сообщает UPI.Дэвид обнаружил тетрадь в шкафу арендуемой квартиры на западе Мельбурна, когда складывал туда свои вещи. Записи были датированы 1999 и 2000 годом. Из рассказов следовало, что несколько парней из Новой Зеландии отправились в путешествие по Юго-Восточной Азии.Дэвид опубликовал в соцсети фотографии журнала и некоторые факты о поездке по Малайзии и Таиланду, прогулках по главной туристической улице Бангкока — Каосан Роуд, в надежде найти хозяина, которого звали Ник.Путем сопоставлений пользователи выяснили, что дневник мог принадлежать участникам группы Ziko из Окленда, которая выпустила последний альбом довольно давно — в 2012 году и почти не была представлена ​​в интернете.Дэвид связался с одним из музыкантов коллектива, Крисом Бодри, полное имя которого несколько раз упоминалось в дневнике, и тот подтвердил, что клавишника группы звали Ник Бойл. Перебирая в соцсети аккаунты пользователей с таким именем, удалось обнаружить автора записей.Ник был очень удивлен полученным сообщением и подтвердил Дэвиду, что дневник его. Находку отправили бывшему музыканту, который сейчас живет на юге Австралии.
https://ria.ru/20191206/1561997768.html
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юго-восточная азия, туризм, новости - туризм, австралия, малайзия, таиланд

Австралиец нашел и передал хозяину старый дневник путешествий

02:22 24.01.2021
 
© Depositphotos / AlexGukBOКаосан роуд, Бангкок, Таиланд
Каосан роуд, Бангкок, Таиланд - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© Depositphotos / AlexGukBO
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Австралиец Дэвид Райан нашел старый дневник путешествий и с помощью соцсетей смог вернуть его хозяину, сообщает UPI.
Дэвид обнаружил тетрадь в шкафу арендуемой квартиры на западе Мельбурна, когда складывал туда свои вещи. Записи были датированы 1999 и 2000 годом. Из рассказов следовало, что несколько парней из Новой Зеландии отправились в путешествие по Юго-Восточной Азии.
Дэвид опубликовал в соцсети фотографии журнала и некоторые факты о поездке по Малайзии и Таиланду, прогулках по главной туристической улице Бангкока — Каосан Роуд, в надежде найти хозяина, которого звали Ник.
Путем сопоставлений пользователи выяснили, что дневник мог принадлежать участникам группы Ziko из Окленда, которая выпустила последний альбом довольно давно — в 2012 году и почти не была представлена ​​в интернете.
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Дэвид связался с одним из музыкантов коллектива, Крисом Бодри, полное имя которого несколько раз упоминалось в дневнике, и тот подтвердил, что клавишника группы звали Ник Бойл. Перебирая в соцсети аккаунты пользователей с таким именем, удалось обнаружить автора записей.
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