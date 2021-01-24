https://ria.ru/20210124/dnevnik-1594212634.html
Австралиец нашел и передал хозяину старый дневник путешествий
Австралиец нашел и передал хозяину старый дневник путешествий
Австралиец Дэвид Райан нашел старый дневник путешествий и с помощью соцсетей смог вернуть его хозяину, сообщает UPI. РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T02:22
2021-01-24T02:22
2021-01-24T02:22
туризм
юго-восточная азия
туризм
новости - туризм
австралия
малайзия
таиланд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155235/05/1552350506_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0fcbced3d91766dca78a0b5770c08efe.jpg
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Австралиец Дэвид Райан нашел старый дневник путешествий и с помощью соцсетей смог вернуть его хозяину, сообщает UPI.Дэвид обнаружил тетрадь в шкафу арендуемой квартиры на западе Мельбурна, когда складывал туда свои вещи. Записи были датированы 1999 и 2000 годом. Из рассказов следовало, что несколько парней из Новой Зеландии отправились в путешествие по Юго-Восточной Азии.Дэвид опубликовал в соцсети фотографии журнала и некоторые факты о поездке по Малайзии и Таиланду, прогулках по главной туристической улице Бангкока — Каосан Роуд, в надежде найти хозяина, которого звали Ник.Путем сопоставлений пользователи выяснили, что дневник мог принадлежать участникам группы Ziko из Окленда, которая выпустила последний альбом довольно давно — в 2012 году и почти не была представлена в интернете.Дэвид связался с одним из музыкантов коллектива, Крисом Бодри, полное имя которого несколько раз упоминалось в дневнике, и тот подтвердил, что клавишника группы звали Ник Бойл. Перебирая в соцсети аккаунты пользователей с таким именем, удалось обнаружить автора записей.Ник был очень удивлен полученным сообщением и подтвердил Дэвиду, что дневник его. Находку отправили бывшему музыканту, который сейчас живет на юге Австралии.
https://ria.ru/20191206/1561997768.html
https://ria.ru/20210117/ulitsy-1593142656.html
https://ria.ru/20210122/yaponiya-1594031764.html
юго-восточная азия
австралия
малайзия
таиланд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155235/05/1552350506_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_743731fc0f26cbfda21c6b05e6f78fd7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юго-восточная азия, туризм, новости - туризм, австралия, малайзия, таиланд
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости.
Австралиец Дэвид Райан нашел старый дневник путешествий и с помощью соцсетей смог вернуть его хозяину, сообщает
UPI.
Дэвид обнаружил тетрадь в шкафу арендуемой квартиры на западе Мельбурна, когда складывал туда свои вещи. Записи были датированы 1999 и 2000 годом. Из рассказов следовало, что несколько парней из Новой Зеландии отправились в путешествие по Юго-Восточной Азии.
Дэвид опубликовал в соцсети фотографии журнала и некоторые факты о поездке по Малайзии и Таиланду, прогулках по главной туристической улице Бангкока — Каосан Роуд, в надежде найти хозяина, которого звали Ник.
Путем сопоставлений пользователи выяснили, что дневник мог принадлежать участникам группы Ziko из Окленда, которая выпустила последний альбом довольно давно — в 2012 году и почти не была представлена в интернете.
Дэвид связался с одним из музыкантов коллектива, Крисом Бодри, полное имя которого несколько раз упоминалось в дневнике, и тот подтвердил, что клавишника группы звали Ник Бойл. Перебирая в соцсети аккаунты пользователей с таким именем, удалось обнаружить автора записей.
Ник был очень удивлен полученным сообщением и подтвердил Дэвиду, что дневник его. Находку отправили бывшему музыканту, который сейчас живет на юге Австралии.