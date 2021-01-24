https://ria.ru/20210124/diplomatiya-1594370866.html

МИД пообещал ответ на заявления дипломатов из США о незаконных акциях

МИД пообещал ответ на заявления дипломатов из США о незаконных акциях

Москва ответит на комментарии дипломатов США по протестам в России, будем разбираться, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T16:06

2021-01-24T16:06

2021-01-24T17:02

мария захарова

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

политика

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 янв - РИА Новости. Москва ответит на комментарии дипломатов США по протестам в России, будем разбираться, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы, безусловно, будем на это отвечать", - заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 1".Она напомнила о заявлении российского МИД, прозвучавшем накануне, в котором говорилось, что американским дипломатам "придется объясняться в министерстве иностранных дел и за поведение посольства США в Москве, и за заявления, которые звучали по линии госдепартамента"."Но разбираться-то будем и дальше, потому что это только вершина айсберга - то, что публиковали официальные структуры США и те комментарии, которые давались по линии внешнеполитических ведомств различных западных стран", - отметила Захарова.Ранее американская дипмиссия на фоне сообщений о незаконных акциях в России заявила, что следит за "сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах". В посольстве США добавили, что "поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений", а меры российских властей якобы "направлены на подавление этих прав". МИД РФ в субботу заявил, что попытки подстрекать радикальные элементы будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений.

https://ria.ru/20210124/aktsii-1594362222.html

https://ria.ru/20210124/vyvody-1594355859.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, политика