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https://ria.ru/20210124/diplomatiya-1594370866.html
МИД пообещал ответ на заявления дипломатов из США о незаконных акциях
МИД пообещал ответ на заявления дипломатов из США о незаконных акциях
Москва ответит на комментарии дипломатов США по протестам в России, будем разбираться, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T16:06
2021-01-24T17:02
мария захарова
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
политика
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 янв - РИА Новости. Москва ответит на комментарии дипломатов США по протестам в России, будем разбираться, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы, безусловно, будем на это отвечать", - заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 1".Она напомнила о заявлении российского МИД, прозвучавшем накануне, в котором говорилось, что американским дипломатам "придется объясняться в министерстве иностранных дел и за поведение посольства США в Москве, и за заявления, которые звучали по линии госдепартамента"."Но разбираться-то будем и дальше, потому что это только вершина айсберга - то, что публиковали официальные структуры США и те комментарии, которые давались по линии внешнеполитических ведомств различных западных стран", - отметила Захарова.Ранее американская дипмиссия на фоне сообщений о незаконных акциях в России заявила, что следит за "сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах". В посольстве США добавили, что "поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений", а меры российских властей якобы "направлены на подавление этих прав". МИД РФ в субботу заявил, что попытки подстрекать радикальные элементы будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений.
https://ria.ru/20210124/aktsii-1594362222.html
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мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, политика

МИД пообещал ответ на заявления дипломатов из США о незаконных акциях

16:06 24.01.2021 (обновлено: 17:02 24.01.2021)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 янв - РИА Новости. Москва ответит на комментарии дипломатов США по протестам в России, будем разбираться, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы, безусловно, будем на это отвечать", - заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
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Она напомнила о заявлении российского МИД, прозвучавшем накануне, в котором говорилось, что американским дипломатам "придется объясняться в министерстве иностранных дел и за поведение посольства США в Москве, и за заявления, которые звучали по линии госдепартамента".
"Но разбираться-то будем и дальше, потому что это только вершина айсберга - то, что публиковали официальные структуры США и те комментарии, которые давались по линии внешнеполитических ведомств различных западных стран", - отметила Захарова.
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Ранее американская дипмиссия на фоне сообщений о незаконных акциях в России заявила, что следит за "сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах". В посольстве США добавили, что "поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений", а меры российских властей якобы "направлены на подавление этих прав". МИД РФ в субботу заявил, что попытки подстрекать радикальные элементы будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений.
 
Мария ЗахароваРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАПолитика
 
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