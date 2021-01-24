Эксперт оценил ответ МИД на "освещение" посольством США незаконных акций
12:23 24.01.2021 (обновлено: 17:02 24.01.2021)
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Реакция МИД РФ на действия посольства США в связи с несогласованными протестными акциями в российских городах 23 января адекватна, в контексте последних событий ее нельзя назвать жесткой, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Министерство иностранных дел России 22 января, комментируя появившуюся на сайте посольства США информацию о местах и времени проведения несогласованных акций, заявило, что попытки подобного "освещения" будут рассматриваться как грубое вмешательство в дела РФ и спровоцируют соответствующую реакцию. Позже, комментируя уже реакцию американской дипмиссии и госдепартамента на сами протесты, в российском МИД посоветовали американским коллегам заняться собственными проблемами и не вмешиваться во внутренние дела других государств. Как отметили в МИД РФ, посольство США в Москве не в первый раз демонстрирует пренебрежение дипломатическими нормами и правилами. В ведомстве заявили, что попытки подстрекать радикальные элементы будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений.
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"Это не место для ментальной дискуссии. Американское посольство вообще не должно касаться внутренней российской тематики. Они представляют США, и все, что происходит в России, даже в самом серьезном случае заслуживает от них комментария на полстрочки. Внутренняя тематика для них закрыта. И они от нас все время этого требуют", - сказал Брутер.
Он добавил, что если бы российская сторона выступила с подобными комментариями относительно событий в США 6 января или, допустим, протестов в европейских странах, это немедленно было бы расценено Западом как попытка вмешательства во внутренние дела.
"Если бы наши дипломаты, допустим, поддерживали бы соцсетях призывы и лозунги "желтых жилетов", представляете, какой был бы скандал. Традиционный ответ от них, что "это совсем иное дело", уже немного надоел. Но они так будут говорить всегда, пока не получат жесткий ответ", - сказал эксперт.
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