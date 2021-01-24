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В незаконной акции в Москве приняли участие около четырех тысяч человек
В незаконной акции в Москве приняли участие около четырех тысяч человек
Около 4 тысяч человек приняли участие в несогласованной акции в центре Москвы в субботу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве. РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T21:04
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ольга ярославская
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
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москва
происшествия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Около 4 тысяч человек приняли участие в несогласованной акции в центре Москвы в субботу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.Отмечается, что полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии пресекли все нарушения общественного порядка при проведении несогласованной акции.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений". Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
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Беспорядки и задержания: по стране прокатились незаконные акции протеста
Волна несогласованных акций в поддержку Алексея Навального прошла в субботу по России. По официальным данным, свыше 4 тысяч человек вышли на Пушкинскую площадь в Москве, по неофициальным – десятки тысяч. В ходе акций люди бросали бутылки, дымовые шашки и снежки в полицейских, а также нападали на силовиков. Около тысячи человек задержаны, возбуждено несколько уголовных дел.
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ольга ярославская, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), москва, происшествия

В незаконной акции в Москве приняли участие около четырех тысяч человек

21:04 24.01.2021 (обновлено: 21:12 24.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел БедняковУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Около 4 тысяч человек приняли участие в несогласованной акции в центре Москвы в субботу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

"Двадцать третьего января на Пушкинской площади в Москве группой граждан, несмотря на неоднократные предупреждения со стороны сотрудников полиции и иных правоохранительных органов о нарушении законодательства и недопустимости подобных действий, было организовано несанкционированное массовое мероприятие, которое не было согласовано с органами исполнительной власти города. В мероприятии приняли участие около 4 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального и сотрудники полиции на Трубной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
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Отмечается, что полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии пресекли все нарушения общественного порядка при проведении несогласованной акции.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений". Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
 
Ольга ЯрославскаяАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МоскваПроисшествия
 
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