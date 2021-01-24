https://ria.ru/20210124/aktsiya-1594397150.html

В незаконной акции в Москве приняли участие около четырех тысяч человек

В незаконной акции в Москве приняли участие около четырех тысяч человек

Около 4 тысяч человек приняли участие в несогласованной акции в центре Москвы в субботу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве. РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T21:04

2021-01-24T21:04

2021-01-24T21:12

ольга ярославская

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

москва

происшествия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Около 4 тысяч человек приняли участие в несогласованной акции в центре Москвы в субботу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.Отмечается, что полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии пресекли все нарушения общественного порядка при проведении несогласованной акции.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений". Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Беспорядки и задержания: по стране прокатились незаконные акции протеста Волна несогласованных акций в поддержку Алексея Навального прошла в субботу по России. По официальным данным, свыше 4 тысяч человек вышли на Пушкинскую площадь в Москве, по неофициальным – десятки тысяч. В ходе акций люди бросали бутылки, дымовые шашки и снежки в полицейских, а также нападали на силовиков. Около тысячи человек задержаны, возбуждено несколько уголовных дел. 2021-01-24T21:04 true PT1M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга ярославская, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), москва, происшествия