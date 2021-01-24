В незаконной акции в Москве приняли участие около четырех тысяч человек
21:04 24.01.2021 (обновлено: 21:12 24.01.2021)
© РИА Новости / Павел БедняковУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Около 4 тысяч человек приняли участие в несогласованной акции в центре Москвы в субботу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
"Двадцать третьего января на Пушкинской площади в Москве группой граждан, несмотря на неоднократные предупреждения со стороны сотрудников полиции и иных правоохранительных органов о нарушении законодательства и недопустимости подобных действий, было организовано несанкционированное массовое мероприятие, которое не было согласовано с органами исполнительной власти города. В мероприятии приняли участие около 4 тысяч человек", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии пресекли все нарушения общественного порядка при проведении несогласованной акции.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений". Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".