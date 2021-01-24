https://ria.ru/20210124/aktsiya-1594357813.html
Эксперт назвал действия полиции на незаконных акциях адекватными
Эксперт назвал действия полиции на незаконных акциях адекватными
Правоохранители при обеспечении порядка в связи с несогласованными акциями в России в субботу действовали адекватно, и, в отличие от других стран, водомёты и... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T13:15
2021-01-24T13:15
2021-01-24T16:57
сильная россия
антон цветков ("сильная россия")
генеральная прокуратура рф
общество
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Правоохранители при обеспечении порядка в связи с несогласованными акциями в России в субботу действовали адекватно, и, в отличие от других стран, водомёты и газ против участников не применяли, заявил РИА Новости в воскресенье председатель общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков.Он отметил, что многократные случаи агрессии и нападения участников акций на полицейских являются опасной тенденцией. "Мы приветствуем, что полицией, в отличие от западных коллег, не были использованы резиновые пули, газ и водометы", - сказал Цветков.Вместе с тем, по его словам, во время несогласованной акции наблюдатели "Сильной России" отметили ряд случаев необоснованного поведения."Удары ногами лежачих, дубинками по спине и прочее. Такое недопустимо, мы ведь понимаем, что именно этого и добиваются провокаторы, чтобы развить протесты по белорусскому сценарию и дискредитировать нашу страну в иностранных СМИ", - заявил Цветков.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Генпрокуратура также потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "провокаторы".
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сильная россия, антон цветков ("сильная россия"), генеральная прокуратура рф, общество
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости.
Правоохранители при обеспечении порядка в связи с несогласованными акциями в России в субботу действовали адекватно, и, в отличие от других стран, водомёты и газ против участников не применяли, заявил РИА Новости в воскресенье председатель общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков
.
"В основном, действия полицейских были выдержанными и адекватными. Задержания хулиганов и провокаторов были обоснованы и необходимы для обеспечения общественной безопасности. Подчеркну, у сотрудников полиции есть ответственность за бездействие, и они не могут стоять и закрывать глаза на нарушение закона", - сказал Цветков.
Он отметил, что многократные случаи агрессии и нападения участников акций на полицейских являются опасной тенденцией. "Мы приветствуем, что полицией, в отличие от западных коллег, не были использованы резиновые пули, газ и водометы", - сказал Цветков.
Вместе с тем, по его словам, во время несогласованной акции наблюдатели "Сильной России" отметили ряд случаев необоснованного поведения.
"Удары ногами лежачих, дубинками по спине и прочее. Такое недопустимо, мы ведь понимаем, что именно этого и добиваются провокаторы, чтобы развить протесты по белорусскому сценарию и дискредитировать нашу страну в иностранных СМИ", - заявил Цветков.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. МВД России и Генпрокуратура
неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Генпрокуратура также потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "провокаторы".