https://ria.ru/20210124/aktsiya-1594357813.html

Эксперт назвал действия полиции на незаконных акциях адекватными

Эксперт назвал действия полиции на незаконных акциях адекватными

Правоохранители при обеспечении порядка в связи с несогласованными акциями в России в субботу действовали адекватно, и, в отличие от других стран, водомёты и... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T13:15

2021-01-24T13:15

2021-01-24T16:57

сильная россия

антон цветков ("сильная россия")

генеральная прокуратура рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594303661_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_521013984f0ec9c152b70f28fa9a0acd.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Правоохранители при обеспечении порядка в связи с несогласованными акциями в России в субботу действовали адекватно, и, в отличие от других стран, водомёты и газ против участников не применяли, заявил РИА Новости в воскресенье председатель общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков.Он отметил, что многократные случаи агрессии и нападения участников акций на полицейских являются опасной тенденцией. "Мы приветствуем, что полицией, в отличие от западных коллег, не были использованы резиновые пули, газ и водометы", - сказал Цветков.Вместе с тем, по его словам, во время несогласованной акции наблюдатели "Сильной России" отметили ряд случаев необоснованного поведения."Удары ногами лежачих, дубинками по спине и прочее. Такое недопустимо, мы ведь понимаем, что именно этого и добиваются провокаторы, чтобы развить протесты по белорусскому сценарию и дискредитировать нашу страну в иностранных СМИ", - заявил Цветков.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Генпрокуратура также потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "провокаторы".

https://ria.ru/20210124/aktsiya-1594354959.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сильная россия, антон цветков ("сильная россия"), генеральная прокуратура рф, общество