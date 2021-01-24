https://ria.ru/20210124/aktsiya-1594346854.html

В Красноярске задержали бросившего снегом в полицию на незаконной акции

В Красноярске задержали бросившего снегом в полицию на незаконной акции

Полиция задержала подозреваемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции в Красноярске, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T10:33

2021-01-24T10:33

2021-01-24T16:58

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 24 янв - РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции в Красноярске, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.Несогласованное шествие состоялось в Красноярске в субботу. Протестующих сопровождали полиция и Росгвардия. Как передал корреспондент РИА Новости, полиция задержала порядка десяти человек. Некоторые из участников кидали дымовые шашки.По его словам, личность нападавшего установлена. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 23-летний житель Красноярска. В отношении него проводится доследственная проверка. Собранные материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений". Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, генеральная прокуратура рф, красноярск, происшествия