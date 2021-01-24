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В Красноярске задержали бросившего снегом в полицию на незаконной акции
В Красноярске задержали бросившего снегом в полицию на незаконной акции
Полиция задержала подозреваемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции в Красноярске, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T10:33
2021-01-24T10:33
2021-01-24T16:58
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 24 янв - РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции в Красноярске, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.Несогласованное шествие состоялось в Красноярске в субботу. Протестующих сопровождали полиция и Росгвардия. Как передал корреспондент РИА Новости, полиция задержала порядка десяти человек. Некоторые из участников кидали дымовые шашки.По его словам, личность нападавшего установлена. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 23-летний житель Красноярска. В отношении него проводится доследственная проверка. Собранные материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений". Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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алексей навальный, генеральная прокуратура рф, красноярск, происшествия
КРАСНОЯРСК, 24 янв - РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции в Красноярске, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.
Несогласованное шествие состоялось в Красноярске в субботу. Протестующих сопровождали полиция и Росгвардия. Как передал корреспондент РИА Новости, полиция задержала порядка десяти человек. Некоторые из участников кидали дымовые шашки.
"Полицейские задержали жителя краевого центра, которому инкриминируется нападение на сотрудника полиции, осуществлявшего охрану правопорядка на месте проведения несанкционированного публичного мероприятия. Мужчина подозревается в том, что умышленно бросал в направлении сотрудников органов внутренних дел массивные куски снега и бутылку. В результате один из полицейских получил травму головы. Степень тяжести вреда, причиненного его здоровью, устанавливается", - сказал Юрченко.
По его словам, личность нападавшего установлена. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 23-летний житель Красноярска
. В отношении него проводится доследственная проверка. Собранные материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального
. МВД России и Генпрокуратура
неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений". Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".