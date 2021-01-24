Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210124/aktsiya-1594346854.html
В Красноярске задержали бросившего снегом в полицию на незаконной акции
В Красноярске задержали бросившего снегом в полицию на незаконной акции
Полиция задержала подозреваемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции в Красноярске, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T10:33
2021-01-24T16:58
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
красноярск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594317830_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_584d03e4d17613259d3998eb894f0ecf.jpg
КРАСНОЯРСК, 24 янв - РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции в Красноярске, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.Несогласованное шествие состоялось в Красноярске в субботу. Протестующих сопровождали полиция и Росгвардия. Как передал корреспондент РИА Новости, полиция задержала порядка десяти человек. Некоторые из участников кидали дымовые шашки.По его словам, личность нападавшего установлена. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 23-летний житель Красноярска. В отношении него проводится доследственная проверка. Собранные материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений". Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594317830_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e0c25cf6bc1ad86b8608b22a402f3c51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей навальный, генеральная прокуратура рф, красноярск, происшествия

В Красноярске задержали бросившего снегом в полицию на незаконной акции

10:33 24.01.2021 (обновлено: 16:58 24.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел БедняковСотрудники полиции у СИЗО "Матросская Тишина" в Москве
Сотрудники полиции у СИЗО Матросская Тишина в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 24 янв - РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции в Красноярске, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.
Несогласованное шествие состоялось в Красноярске в субботу. Протестующих сопровождали полиция и Росгвардия. Как передал корреспондент РИА Новости, полиция задержала порядка десяти человек. Некоторые из участников кидали дымовые шашки.
"Полицейские задержали жителя краевого центра, которому инкриминируется нападение на сотрудника полиции, осуществлявшего охрану правопорядка на месте проведения несанкционированного публичного мероприятия. Мужчина подозревается в том, что умышленно бросал в направлении сотрудников органов внутренних дел массивные куски снега и бутылку. В результате один из полицейских получил травму головы. Степень тяжести вреда, причиненного его здоровью, устанавливается", - сказал Юрченко.
По его словам, личность нападавшего установлена. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 23-летний житель Красноярска. В отношении него проводится доследственная проверка. Собранные материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального и сотрудники полиции на Трубной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
23 января, 18:31
Они потеряют все. За "восстание школьников" заплатят миллионы
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений". Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
 
Алексей НавальныйГенеральная прокуратура РФКрасноярскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:35Названы высокооплачиваемые вакансии для студентов
06:31Мясников рассказал о вредной привычке опаснее курения сигарет
06:25Эксперты рассказали, на каких валютах можно заработать в 2021 году
06:22В Новосибирске нейрохирурги удалили женщине огромную опухоль мозга
06:13В инструкции к вакцине "Спутник V" появилось новое предупреждение
06:10В Хабаровске замглавы ж/д станции получила 6,5 лет колонии за взятки
05:56США при Байдене сохранят курс на сдерживание Китая, считает эксперт
05:20Число задержанных после беспорядков в Амстердаме достигло 190
05:07Советский автомобиль оценили в 37 миллионов рублей
04:20Во Владивостоке возбудили дело из-за перекрытых дорог 23 января
04:14Страх назвали одной из причин заражения коронавирусом
04:10Раскрыт способ избежать штрафа за неуплату проезда по платным дорогам
04:09В США при стрельбе погибли пять человек
03:51Президент Мексики заразился коронавирусом
03:40Климкин забеспокоился из-за российского Крыма на картах в мировых СМИ
03:07Источник: Россию исключили из экспертной группы по лунной программе
02:57В Петербурге арестовали 37 участников незаконного митинга
02:52РБК сообщило о списке лидеров по доверию среди губернаторов
02:27Названо условие для обязательного вызова скорой при проблемах с давлением
02:24Пушков назвал пережиток прошлого, от которого России пора избавиться
Лента новостейМолния