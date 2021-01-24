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В Москве задержали выкрикивавшего лозунги в сфере из проволоки акциониста
В Москве задержали выкрикивавшего лозунги в сфере из проволоки акциониста
Полицейские задержали акциониста Павла Крисевича, устроившего акцию с колючей проволокой на Старом Арбате в Москве, за неподчинение распоряжению... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-24T20:45
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Полицейские задержали акциониста Павла Крисевича, устроившего акцию с колючей проволокой на Старом Арбате в Москве, за неподчинение распоряжению правоохранителя, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Тельнов.В ходе акции Крисевич забрался в сферу из колючей проволоки и выкрикивал политические лозунги.Адвокат добавил, что в ближайшие несколько дней стоит ожидать судебного заседания, на котором будет вынесено решение по делу.За неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции акционисту грозит штраф до 1 тысячи рублей или административный арест до 15 суток.Крисевич - акционист, известный в связи с акцией у здания ФСБ в Москве: он поджег под ногами фаеры, привязал к рукам большой крест, встал на табуретку и инсценировал распятие Христа. Тогда он был арестован на 15 суток за неповиновение полиции.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия

В Москве задержали выкрикивавшего лозунги в сфере из проволоки акциониста

20:45 24.01.2021 (обновлено: 06:21 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Полицейские задержали акциониста Павла Крисевича, устроившего акцию с колючей проволокой на Старом Арбате в Москве, за неподчинение распоряжению правоохранителя, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Тельнов.
В ходе акции Крисевич забрался в сферу из колючей проволоки и выкрикивал политические лозунги.

"Павлу вменяют часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"). Его оставляют на ночь в ОВД "Арбат". Помимо него, задержаны еще трое человек", - сказал РИА Новости защитник.

Адвокат добавил, что в ближайшие несколько дней стоит ожидать судебного заседания, на котором будет вынесено решение по делу.
За неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции акционисту грозит штраф до 1 тысячи рублей или административный арест до 15 суток.
Крисевич - акционист, известный в связи с акцией у здания ФСБ в Москве: он поджег под ногами фаеры, привязал к рукам большой крест, встал на табуретку и инсценировал распятие Христа. Тогда он был арестован на 15 суток за неповиновение полиции.
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