https://ria.ru/20210124/aktsionist-1594395892.html

В Москве задержали выкрикивавшего лозунги в сфере из проволоки акциониста

В Москве задержали выкрикивавшего лозунги в сфере из проволоки акциониста

Полицейские задержали акциониста Павла Крисевича, устроившего акцию с колючей проволокой на Старом Арбате в Москве, за неподчинение распоряжению... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-24T20:45

2021-01-24T20:45

2021-01-25T06:21

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Полицейские задержали акциониста Павла Крисевича, устроившего акцию с колючей проволокой на Старом Арбате в Москве, за неподчинение распоряжению правоохранителя, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Тельнов.В ходе акции Крисевич забрался в сферу из колючей проволоки и выкрикивал политические лозунги.Адвокат добавил, что в ближайшие несколько дней стоит ожидать судебного заседания, на котором будет вынесено решение по делу.За неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции акционисту грозит штраф до 1 тысячи рублей или административный арест до 15 суток.Крисевич - акционист, известный в связи с акцией у здания ФСБ в Москве: он поджег под ногами фаеры, привязал к рукам большой крест, встал на табуретку и инсценировал распятие Христа. Тогда он был арестован на 15 суток за неповиновение полиции.

https://ria.ru/20201106/raspyatie-1583376427.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия