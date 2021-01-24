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Эксперт призвал полицию и СМИ тщательнее обсуждать работу на акциях
Эксперт призвал полицию и СМИ тщательнее обсуждать работу на акциях
Опыт работы журналистов на прошедших в субботу несогласованных акциях в ряде городов РФ показал, что необходимо чаще проводить рабочие встречи правоохранителей... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T14:27
2021-01-24T16:57
антон цветков ("сильная россия")
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Опыт работы журналистов на прошедших в субботу несогласованных акциях в ряде городов РФ показал, что необходимо чаще проводить рабочие встречи правоохранителей и СМИ, чтобы обсуждать вопросы безопасности на таких событиях, считает председатель общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков.По словам Цветкова, наблюдатели организации также обратили внимание, что некоторые журналисты, по их оценкам, снимали материалы однобоко. "И открыто сочувствовали задерживаемым, явно в интересах протеста, возможно, это также вызвало напряжение со стороны сотрудников полиции", - добавил он.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Генпрокуратура также потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
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антон цветков ("сильная россия"), генеральная прокуратура рф

Эксперт призвал полицию и СМИ тщательнее обсуждать работу на акциях

14:27 24.01.2021 (обновлено: 16:57 24.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСотрудники полиции поставили ограждения у Красной площади в Москве перед началом несанкционированной акции сторонников Алексея Навального
Сотрудники полиции поставили ограждения у Красной площади в Москве перед началом несанкционированной акции сторонников Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Опыт работы журналистов на прошедших в субботу несогласованных акциях в ряде городов РФ показал, что необходимо чаще проводить рабочие встречи правоохранителей и СМИ, чтобы обсуждать вопросы безопасности на таких событиях, считает председатель общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков.
"К сожалению, не всегда соблюдались права журналистов рядовыми полицейскими, но, когда те обращались к офицерам, проблема, в большинстве случаев, снималась. Необходимо развивать практику наличия на журналистах специализированных жилетов и редакционных бейджей. А также чаще проводить рабочие встречи руководства полиции и СМИ, для обсуждения норм закона и правил безопасности при освещении подобных мероприятий", - сказал он РИА Новости.
По словам Цветкова, наблюдатели организации также обратили внимание, что некоторые журналисты, по их оценкам, снимали материалы однобоко. "И открыто сочувствовали задерживаемым, явно в интересах протеста, возможно, это также вызвало напряжение со стороны сотрудников полиции", - добавил он.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Генпрокуратура также потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
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