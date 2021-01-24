https://ria.ru/20210124/aktsii-1594363724.html

Эксперт призвал полицию и СМИ тщательнее обсуждать работу на акциях

Эксперт призвал полицию и СМИ тщательнее обсуждать работу на акциях

Опыт работы журналистов на прошедших в субботу несогласованных акциях в ряде городов РФ показал, что необходимо чаще проводить рабочие встречи правоохранителей... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T14:27

2021-01-24T14:27

2021-01-24T16:57

антон цветков ("сильная россия")

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Опыт работы журналистов на прошедших в субботу несогласованных акциях в ряде городов РФ показал, что необходимо чаще проводить рабочие встречи правоохранителей и СМИ, чтобы обсуждать вопросы безопасности на таких событиях, считает председатель общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков.По словам Цветкова, наблюдатели организации также обратили внимание, что некоторые журналисты, по их оценкам, снимали материалы однобоко. "И открыто сочувствовали задерживаемым, явно в интересах протеста, возможно, это также вызвало напряжение со стороны сотрудников полиции", - добавил он.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Генпрокуратура также потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.

https://ria.ru/20210124/aktsii-1594361988.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон цветков ("сильная россия"), генеральная прокуратура рф