Эксперт призвал полицию и СМИ тщательнее обсуждать работу на акциях
14:27 24.01.2021 (обновлено: 16:57 24.01.2021)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСотрудники полиции поставили ограждения у Красной площади в Москве перед началом несанкционированной акции сторонников Алексея Навального
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Опыт работы журналистов на прошедших в субботу несогласованных акциях в ряде городов РФ показал, что необходимо чаще проводить рабочие встречи правоохранителей и СМИ, чтобы обсуждать вопросы безопасности на таких событиях, считает председатель общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков.
"К сожалению, не всегда соблюдались права журналистов рядовыми полицейскими, но, когда те обращались к офицерам, проблема, в большинстве случаев, снималась. Необходимо развивать практику наличия на журналистах специализированных жилетов и редакционных бейджей. А также чаще проводить рабочие встречи руководства полиции и СМИ, для обсуждения норм закона и правил безопасности при освещении подобных мероприятий", - сказал он РИА Новости.
По словам Цветкова, наблюдатели организации также обратили внимание, что некоторые журналисты, по их оценкам, снимали материалы однобоко. "И открыто сочувствовали задерживаемым, явно в интересах протеста, возможно, это также вызвало напряжение со стороны сотрудников полиции", - добавил он.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Генпрокуратура также потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.