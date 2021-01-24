https://ria.ru/20210124/aktsii-1594361988.html

Песков оценил число участников незаконных акций в России

Песков оценил число участников незаконных акций в России

Многие будут говорить о том, что на незаконные акции в России вышло много людей, но это не так - если сопоставить это количество с числом тех, кто голосует за... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T14:14

2021-01-24T14:14

2021-01-24T15:30

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

владимир путин

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Многие будут говорить о том, что на незаконные акции в России вышло много людей, но это не так - если сопоставить это количество с числом тех, кто голосует за Владимира Путина, все становится понятно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он добавил, что с уважением относится ко всем точкам зрения, но "категорически против участия в незаконных акциях"."Потому что иной оценки там быть не может, это нарушение закона", - сказал он.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, генеральная прокуратура рф, владимир путин, дмитрий песков, политика