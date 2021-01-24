Песков оценил число участников незаконных акций в России
14:14 24.01.2021 (обновлено: 15:30 24.01.2021)
© РИА Новости / Павел БедняковУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Многие будут говорить о том, что на незаконные акции в России вышло много людей, но это не так - если сопоставить это количество с числом тех, кто голосует за Владимира Путина, все становится понятно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина. И много людей голосовали за поправки в конституцию. Если цифры сопоставить, то поймёте, насколько это мало людей, хотя это тоже граждане России", - сказал Песков на телеканале Россия 1.
Он добавил, что с уважением относится ко всем точкам зрения, но "категорически против участия в незаконных акциях".
"Потому что иной оценки там быть не может, это нарушение закона", - сказал он.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
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