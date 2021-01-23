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Житель Подмосковья погиб при пожаре в гараже
Житель Подмосковья погиб при пожаре в гараже
Житель Подмосковья погиб при пожаре в гараже, где ремонтировал автомобиль, также пострадал подросток, следователи организовали проверку после пожара, сообщает... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T12:14
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Житель Подмосковья погиб при пожаре в гараже, где ремонтировал автомобиль, также пострадал подросток, следователи организовали проверку после пожара, сообщает ГСУСК России по области в субботу.Уточняется, что по предварительным данным следствия, пострадавшие ремонтировали в гараже автомобиль, "снимали бензобак и в результате попадания топлива на грелку произошло возгорание".
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московская область (подмосковье)

Житель Подмосковья погиб при пожаре в гараже

12:14 23.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Александр Кожохин
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Житель Подмосковья погиб при пожаре в гараже, где ремонтировал автомобиль, также пострадал подросток, следователи организовали проверку после пожара, сообщает ГСУСК России по области в субботу.
"Организована проверка по факту возгорания в гаражном боксе, расположенном в городе Краснознаменске, повлекшем причинения телесных повреждений несовершеннолетнему 2006 года рождения, а также смерти местного жителя 1995 года рождения", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что по предварительным данным следствия, пострадавшие ремонтировали в гараже автомобиль, "снимали бензобак и в результате попадания топлива на грелку произошло возгорание".
"Произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертиза", - отмечается в сообщении.
 
Московская область (Подмосковье)
 
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