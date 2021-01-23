https://ria.ru/20210123/zhitel-1594266498.html
Житель Подмосковья погиб при пожаре в гараже
Житель Подмосковья погиб при пожаре в гараже
Житель Подмосковья погиб при пожаре в гараже, где ремонтировал автомобиль, также пострадал подросток, следователи организовали проверку после пожара, сообщает... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T12:14
2021-01-23T12:14
2021-01-23T12:14
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Житель Подмосковья погиб при пожаре в гараже, где ремонтировал автомобиль, также пострадал подросток, следователи организовали проверку после пожара, сообщает ГСУСК России по области в субботу.Уточняется, что по предварительным данным следствия, пострадавшие ремонтировали в гараже автомобиль, "снимали бензобак и в результате попадания топлива на грелку произошло возгорание".
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