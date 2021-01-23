https://ria.ru/20210123/zhitel-1594266498.html

Житель Подмосковья погиб при пожаре в гараже

Житель Подмосковья погиб при пожаре в гараже

Житель Подмосковья погиб при пожаре в гараже, где ремонтировал автомобиль, также пострадал подросток, следователи организовали проверку после пожара, сообщает... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T12:14

2021-01-23T12:14

2021-01-23T12:14

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Житель Подмосковья погиб при пожаре в гараже, где ремонтировал автомобиль, также пострадал подросток, следователи организовали проверку после пожара, сообщает ГСУСК России по области в субботу.Уточняется, что по предварительным данным следствия, пострадавшие ремонтировали в гараже автомобиль, "снимали бензобак и в результате попадания топлива на грелку произошло возгорание".

https://realty.ria.ru/20210123/zhile-1594248599.html

московская область (подмосковье)

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2021

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московская область (подмосковье)