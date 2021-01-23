"Дальше только развод". Агрессивный поступок жениха шокировал зрителей
21:39 23.01.2021 (обновлено: 05:36 24.01.2021)
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В штате Теннесси во время традиционного разрезания свадебного торта жених Келси Карсон Тони жестоко отреагировал на шутку своей будущей супруги и бросил в нее торт. Об этом написала Daily Mail.
Невеста поделилась в TikTok видео, на котором запечатлена выходка ее новоиспеченного супруга. В ролике Келси в шутку размазала немного крема на губах возлюбленного. В ответ Тони схватил целый свадебный торт и кинул им в невесту. От удара Келси пошатнулась и ей пришлось схватиться за спинку стоявшего рядом стула, чтобы не упасть.
Пользователи платформы не оценили поступок жениха. Многие посчитали такое начала брака неудачным и откровенно посоветовали невесте бежать.
"Это выглядит не столько агрессивно, сколько стыдно. Если он (жених) позволяет себе такое на глазах у всех ее друзей и знакомых… Страшно", — написал комментатор под ником Vivian.
"Дальше только развод", — высказался кто-то из комментаторов.
Многие выразили мнение, что Карсон не против подобного поведения после того, как на странице невесты появилась также подпись: "Торт еще никому не навредил".
"Да они же оба смеются, а жених совсем не выглядит злым", — отметил один из пользователей.
"Не скажу, что это правильный поступок, но тут явно нет ничего безумного", — написал JellyBean.
Видео за несколько дней посмотрели 2,8 миллиона раз.
9 января, 17:02Невеста вышла замуж за гостя со свадьбы после побега жениха