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"Дальше только развод". Агрессивный поступок жениха шокировал зрителей
"Дальше только развод". Агрессивный поступок жениха шокировал зрителей
В штате Теннесси во время традиционного разрезания свадебного торта жених Келси Карсон Тони жестоко отреагировал на шутку своей будущей супруги и бросил в нее... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-23T21:39
2021-01-24T05:36
теннесси
общество
происшествия
в мире
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В штате Теннесси во время традиционного разрезания свадебного торта жених Келси Карсон Тони жестоко отреагировал на шутку своей будущей супруги и бросил в нее торт. Об этом написала Daily Mail.Невеста поделилась в TikTok видео, на котором запечатлена выходка ее новоиспеченного супруга. В ролике Келси в шутку размазала немного крема на губах возлюбленного. В ответ Тони схватил целый свадебный торт и кинул им в невесту. От удара Келси пошатнулась и ей пришлось схватиться за спинку стоявшего рядом стула, чтобы не упасть. Пользователи платформы не оценили поступок жениха. Многие посчитали такое начала брака неудачным и откровенно посоветовали невесте бежать. Многие выразили мнение, что Карсон не против подобного поведения после того, как на странице невесты появилась также подпись: "Торт еще никому не навредил". Видео за несколько дней посмотрели 2,8 миллиона раз.
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60
теннесси, общество, происшествия, в мире

"Дальше только развод". Агрессивный поступок жениха шокировал зрителей

21:39 23.01.2021 (обновлено: 05:36 24.01.2021)
 
© Fotolia / SondemСвадьба
Свадьба - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© Fotolia / Sondem
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В штате Теннесси во время традиционного разрезания свадебного торта жених Келси Карсон Тони жестоко отреагировал на шутку своей будущей супруги и бросил в нее торт. Об этом написала Daily Mail.
Невеста поделилась в TikTok видео, на котором запечатлена выходка ее новоиспеченного супруга. В ролике Келси в шутку размазала немного крема на губах возлюбленного. В ответ Тони схватил целый свадебный торт и кинул им в невесту. От удара Келси пошатнулась и ей пришлось схватиться за спинку стоявшего рядом стула, чтобы не упасть.
Пользователи платформы не оценили поступок жениха. Многие посчитали такое начала брака неудачным и откровенно посоветовали невесте бежать.

"Это выглядит не столько агрессивно, сколько стыдно. Если он (жених) позволяет себе такое на глазах у всех ее друзей и знакомых… Страшно", — написал комментатор под ником Vivian.

"Дальше только развод", — высказался кто-то из комментаторов.
Многие выразили мнение, что Карсон не против подобного поведения после того, как на странице невесты появилась также подпись: "Торт еще никому не навредил".
"Да они же оба смеются, а жених совсем не выглядит злым", — отметил один из пользователей.
"Не скажу, что это правильный поступок, но тут явно нет ничего безумного", — написал JellyBean.
Видео за несколько дней посмотрели 2,8 миллиона раз.
Невеста - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
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