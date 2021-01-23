https://ria.ru/20210123/zhenikh-1594321812.html

"Дальше только развод". Агрессивный поступок жениха шокировал зрителей

"Дальше только развод". Агрессивный поступок жениха шокировал зрителей

В штате Теннесси во время традиционного разрезания свадебного торта жених Келси Карсон Тони жестоко отреагировал на шутку своей будущей супруги и бросил в нее... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-23T21:39

2021-01-23T21:39

2021-01-24T05:36

теннесси

общество

происшествия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/149864/56/1498645655_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_c635963a986b47af1b2c850cb6e1f0de.jpg

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В штате Теннесси во время традиционного разрезания свадебного торта жених Келси Карсон Тони жестоко отреагировал на шутку своей будущей супруги и бросил в нее торт. Об этом написала Daily Mail.Невеста поделилась в TikTok видео, на котором запечатлена выходка ее новоиспеченного супруга. В ролике Келси в шутку размазала немного крема на губах возлюбленного. В ответ Тони схватил целый свадебный торт и кинул им в невесту. От удара Келси пошатнулась и ей пришлось схватиться за спинку стоявшего рядом стула, чтобы не упасть. Пользователи платформы не оценили поступок жениха. Многие посчитали такое начала брака неудачным и откровенно посоветовали невесте бежать. Многие выразили мнение, что Карсон не против подобного поведения после того, как на странице невесты появилась также подпись: "Торт еще никому не навредил". Видео за несколько дней посмотрели 2,8 миллиона раз.

https://ria.ru/20210109/nevesta-1592405691.html

теннесси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теннесси, общество, происшествия, в мире