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Женщина вызвала полицию из-за отказа McDonald’s продать бургер
Женщина вызвала полицию из-за отказа McDonald’s продать бургер
Жительница Великобритании расстроилась из-за опоздания на завтрак в McDonald’s и вызвала полицию, пишет The Sun. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T18:09
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Жительница Великобритании расстроилась из-за опоздания на завтрак в McDonald’s и вызвала полицию, пишет The Sun.По информации издания, женщина не успела сделать заказ, так как в ресторан быстрого питания выстроилась очередь. Сотрудники McDonald’s отказались продавать ей блюдо из утреннего меню, и британка приняла решение обратиться к полицейским.Инспектор Даррен Тейлор подтвердил в своем Twitter информацию о поступившем звонке от "разъяренной" женщины. Он также отметил, что ей следовало решать возникший конфликт самостоятельно."Мы любезно проинформировали ее, что этот инцидент &lt;…&gt; не является делом полиции и что мы не будем расследовать ее жалобу", — цитирует его издание.Тейлор также подчеркнул, что с "пострадавшей" провели беседу о правилах взаимодействия с полицией.
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рестораны, макдоналдс, великобритания, mcdonald's corporation, соцсети, еда, в мире

Женщина вызвала полицию из-за отказа McDonald’s продать бургер

18:09 23.01.2021 (обновлено: 20:13 23.01.2021)
 
© РИА Новости / Петр ЧерновРесторан быстрого питания McDonald’s
Ресторан быстрого питания McDonald’s - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Петр Чернов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Жительница Великобритании расстроилась из-за опоздания на завтрак в McDonald’s и вызвала полицию, пишет The Sun.
По информации издания, женщина не успела сделать заказ, так как в ресторан быстрого питания выстроилась очередь. Сотрудники McDonald’s отказались продавать ей блюдо из утреннего меню, и британка приняла решение обратиться к полицейским.
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Инспектор Даррен Тейлор подтвердил в своем Twitter информацию о поступившем звонке от "разъяренной" женщины. Он также отметил, что ей следовало решать возникший конфликт самостоятельно.
"Мы любезно проинформировали ее, что этот инцидент <…> не является делом полиции и что мы не будем расследовать ее жалобу", — цитирует его издание.
Тейлор также подчеркнул, что с "пострадавшей" провели беседу о правилах взаимодействия с полицией.
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