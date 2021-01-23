МИД потребует от США объяснений из-за публикаций "маршрутов протестов"
16:53 23.01.2021 (обновлено: 20:09 23.01.2021)
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя публикацию посольством США в Москве мест и времени несогласованных акций в российских городах 23 января, заявила, что "американским коллегам придется объясняться на Смоленской площади".
В пятницу посольство США в России опубликовало места и время несогласованных акций в российских городах 23 января, призвав американцев избегать их. Российский МИД, комментируя это, заявил, что попытки подобного "освещения" будут рассматриваться как грубое вмешательство в дела России и спровоцируют соответствующую реакцию.
Ранее массовые беспорядки произошли в Вашингтоне, где полиция задерживала недовольных результатами выборов президента США. Но эти события посольство США не комментировало.
Как отметила Захарова на своей странице в Facebook, посольство не только опубликовало "маршруты" в городах России, но и "вбросило информацию" о движении участников акции к Кремлю.
"Что это было: установка или инструкция? О таких планах даже организаторы не заявляли. Можно представить, что началось, если посольство России в Вашингтоне опубликовало бы карту протестных маршрутов с указанием конечной точки, например, в Капитолии. Подобное ориентирование на местности закончилось бы глобальной истерией американских политиков, включая русофобские лозунги, угрозы введения санкций и высылки российских дипломатов", — написала официальный представитель МИД.
В связи с этим она предупредила, что "американским коллегам придется объясняться на Смоленской площади (здание МИД России. — Прим. ред.)".
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
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