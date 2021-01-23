https://ria.ru/20210123/zakharova-1594296438.html

МИД потребует от США объяснений из-за публикаций "маршрутов протестов"

МИД потребует от США объяснений из-за публикаций "маршрутов протестов"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя публикацию посольством США в Москве мест и времени несогласованных акций в российских городах... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T16:53

2021-01-23T16:53

2021-01-23T20:09

мария захарова

генеральная прокуратура рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя публикацию посольством США в Москве мест и времени несогласованных акций в российских городах 23 января, заявила, что "американским коллегам придется объясняться на Смоленской площади".В пятницу посольство США в России опубликовало места и время несогласованных акций в российских городах 23 января, призвав американцев избегать их. Российский МИД, комментируя это, заявил, что попытки подобного "освещения" будут рассматриваться как грубое вмешательство в дела России и спровоцируют соответствующую реакцию.Ранее массовые беспорядки произошли в Вашингтоне, где полиция задерживала недовольных результатами выборов президента США. Но эти события посольство США не комментировало.Как отметила Захарова на своей странице в Facebook, посольство не только опубликовало "маршруты" в городах России, но и "вбросило информацию" о движении участников акции к Кремлю.В связи с этим она предупредила, что "американским коллегам придется объясняться на Смоленской площади (здание МИД России. — Прим. ред.)".МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".

https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html

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Мария Захарова: "Американским коллегам придется объясняться в МИДе" Посольству США "придется объясняться" перед МИД за публикации "маршрутов протестов" - комментарий зам главы МИД РФ Марии Захаровой 2021-01-23T16:53 true PT1M23S

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мария захарова, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире