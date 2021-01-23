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В Ростове-на-Дону участники незаконной акции пытаются снести заграждения
В Ростове-на-Дону участники незаконной акции пытаются снести заграждения
Участники несогласованной акции в Ростове-на-Дону попытались разобрать заграждения, полиция активно им мешала, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T15:03
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ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 янв – РИА Новости. Участники несогласованной акции в Ростове-на-Дону попытались разобрать заграждения, полиция активно им мешала, передает корреспондент РИА Новости.Днем в субботу в Ростове-на-Дону участники акции собрались в районе Публичной библиотеки. При этом полиция и ОМОН огородили территорию вокруг библиотеки со всех сторон. По словам одного из полицейских, это сделано "из-за обработки территории от коронавируса".Позже участники акции двинулись по улице Пушкинская в сторону центра города. Через несколько кварталов правоохранители снова перегородили улицу. Люди собрались с обеих сторон от ограждения и стали скандировать лозунги.Участники акции попытались пройти через ограждение и вырвать его к себе, но полицейские не позволили. Как сообщил РИА Новости один из полицейских в оцеплении, были задержаны несколько человек.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Пластиковые бутылки летят в полицейских на Пушкинской площади в Москве
В Москве 23 января проходит несогласованная акция оппозиции. Со стороны протестующих в полицейских летат пластиковые бутылки и яйца.
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омон россии, генеральная прокуратура рф, москва, россия, ростов-на-дону

В Ростове-на-Дону участники незаконной акции пытаются снести заграждения

15:03 23.01.2021 (обновлено: 16:06 23.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНесанкционированные акции сторонников А. Навального
Несанкционированные акции сторонников А. Навального - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 янв – РИА Новости. Участники несогласованной акции в Ростове-на-Дону попытались разобрать заграждения, полиция активно им мешала, передает корреспондент РИА Новости.
Днем в субботу в Ростове-на-Дону участники акции собрались в районе Публичной библиотеки. При этом полиция и ОМОН огородили территорию вокруг библиотеки со всех сторон. По словам одного из полицейских, это сделано "из-за обработки территории от коронавируса".
Позже участники акции двинулись по улице Пушкинская в сторону центра города. Через несколько кварталов правоохранители снова перегородили улицу. Люди собрались с обеих сторон от ограждения и стали скандировать лозунги.
Участники акции попытались пройти через ограждение и вырвать его к себе, но полицейские не позволили. Как сообщил РИА Новости один из полицейских в оцеплении, были задержаны несколько человек.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
Сотрудники полиции выводят Алексея Навального (в центре) из здания 2-го отдела полиции Управления МВД России по г. о. Химки - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
Вчера, 08:00
Зачем Навальному жертвы пороков взрослых?
 
ОМОН РоссииГенеральная прокуратура РФМоскваРоссияРостов-на-Дону
 
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