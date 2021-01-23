https://ria.ru/20210123/zaderzhaniya-1594289701.html

На несогласованной акции в Екатеринбурге задержали 14 человек

На несогласованной акции в Екатеринбурге задержали 14 человек

Четырнадцать человек задержаны в субботу в ходе несогласованной акции в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в министерстве общественной безопасности... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T16:02

2021-01-23T16:02

2021-01-23T16:02

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

екатеринбург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594277528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8663533a7046bc0098ffb9ed315352d3.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 янв – РИА Новости. Четырнадцать человек задержаны в субботу в ходе несогласованной акции в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в министерстве общественной безопасности Свердловской области.Несогласованная акция состоялась в субботу в центре Екатеринбурга, ее участники колонной прошли вдоль набережной городского пруда от входа на стадион "Динамо" до сквера у Театра драмы. Сотрудники полиции через громкоговорители предупреждали, что акция не согласована и просили разойтись. По словам корреспондента РИА Новости, некоторые участники акции выкрикивали лозунги, силовики активно оттесняли толпу после того, как в них начали кидать снег и дымовые шашки."По данным Министерства общественной безопасности, сотрудники правоохранительных органов задержали 14 человек", - сказали в ведомстве.Всего, по данным министерства, в акции приняли участие порядка 3 тысяч человек.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".

https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Дымовые шашки и оттеснение протестующих: митинг в Екатеринбурге Участники несанкционированной акции в Екатеринбурге кидают в ОМОН дымовые шашки, силовики начали их оттеснять. 2021-01-23T16:02 true PT1M07S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, генеральная прокуратура рф, екатеринбург, происшествия