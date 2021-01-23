https://ria.ru/20210123/zaderzhaniya-1594289701.html
На несогласованной акции в Екатеринбурге задержали 14 человек
На несогласованной акции в Екатеринбурге задержали 14 человек
Четырнадцать человек задержаны в субботу в ходе несогласованной акции в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в министерстве общественной безопасности... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T16:02
2021-01-23T16:02
2021-01-23T16:02
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
екатеринбург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594277528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8663533a7046bc0098ffb9ed315352d3.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 янв – РИА Новости. Четырнадцать человек задержаны в субботу в ходе несогласованной акции в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в министерстве общественной безопасности Свердловской области.Несогласованная акция состоялась в субботу в центре Екатеринбурга, ее участники колонной прошли вдоль набережной городского пруда от входа на стадион "Динамо" до сквера у Театра драмы. Сотрудники полиции через громкоговорители предупреждали, что акция не согласована и просили разойтись. По словам корреспондента РИА Новости, некоторые участники акции выкрикивали лозунги, силовики активно оттесняли толпу после того, как в них начали кидать снег и дымовые шашки."По данным Министерства общественной безопасности, сотрудники правоохранительных органов задержали 14 человек", - сказали в ведомстве.Всего, по данным министерства, в акции приняли участие порядка 3 тысяч человек.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594277528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7efbb3e5f7182991dcd606d318f789ca.jpg
Дымовые шашки и оттеснение протестующих: митинг в Екатеринбурге
Участники несанкционированной акции в Екатеринбурге кидают в ОМОН дымовые шашки, силовики начали их оттеснять.
2021-01-23T16:02
true
PT1M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей навальный, генеральная прокуратура рф, екатеринбург, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 янв – РИА Новости.
Четырнадцать человек задержаны в субботу в ходе несогласованной акции в Екатеринбурге
, сообщили РИА Новости в министерстве общественной безопасности Свердловской области.
Несогласованная акция состоялась в субботу в центре Екатеринбурга, ее участники колонной прошли вдоль набережной городского пруда от входа на стадион "Динамо" до сквера у Театра драмы. Сотрудники полиции через громкоговорители предупреждали, что акция не согласована и просили разойтись. По словам корреспондента РИА Новости, некоторые участники акции выкрикивали лозунги, силовики активно оттесняли толпу после того, как в них начали кидать снег и дымовые шашки.
"По данным Министерства общественной безопасности, сотрудники правоохранительных органов задержали 14 человек", - сказали в ведомстве.
Всего, по данным министерства, в акции приняли участие порядка 3 тысяч человек.
МВД России и Генпрокуратура
неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве
и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".