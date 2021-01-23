https://ria.ru/20210123/zaderzhaniya-1594273997.html
В Москве начались первые задержания на несогласованной акции
В Москве начались первые задержания на несогласованной акции
Первые задержания начались на несогласованной акции на Пушкинской площади в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T13:32
2021-01-23T13:32
2021-01-23T15:08
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москва
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Первые задержания начались на несогласованной акции на Пушкинской площади в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.Полицейские задерживают пришедших с плакатами, а также тех, кто полностью скрывают лица под капюшонами или балаклавами, шарфами и масками одновременно. Сколько именно человек задержали, в полиции пока не сообщали. На площади также собралось много журналистов. Полиция через громкоговоритель предупреждает участников о необходимости соблюдать социальную дистанцию, использовать маски и перчатки и напоминает, что акция не согласована. МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Их расценивают как провокации, угрозу общественному порядку и будут "немедленно пресекать".Параллельно надзорное ведомство потребовало заблокировать в интернете призывы приходить на эти мероприятия. По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента, к протестам призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".Власти особо призывали родителей школьников оградить детей от посещения несогласованных акций. В Кремле также предупреждали студентов, что участие в них "может иметь самую разную оценку со стороны руководства" вузов.
https://ria.ru/20210123/preduprezhdenie-1594271665.html
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РИА Новости
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Первые задержания на Пушкинской площади
В Москве 23 января на Пушкинской площади проходит несогласованная акция в поддержку Алексея Навального. Полицейские начали первые задержания.
2021-01-23T13:32
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PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ольга ярославская, генеральная прокуратура рф, москва, происшествия
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости.
Первые задержания начались на несогласованной акции на Пушкинской площади в Москве
, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.
Полицейские задерживают пришедших с плакатами, а также тех, кто полностью скрывают лица под капюшонами или балаклавами, шарфами и масками одновременно.
Сколько именно человек задержали, в полиции пока не сообщали.
На площади также собралось много журналистов.
Полиция через громкоговоритель предупреждает участников о необходимости соблюдать социальную дистанцию, использовать маски и перчатки и напоминает, что акция не согласована.
МВД и Генпрокуратура
неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Их расценивают как провокации, угрозу общественному порядку и будут "немедленно пресекать".
Параллельно надзорное ведомство потребовало заблокировать в интернете призывы приходить на эти мероприятия. По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента, к протестам призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
Власти особо призывали родителей школьников оградить детей от посещения несогласованных акций. В Кремле также предупреждали студентов, что участие в них "может иметь самую разную оценку со стороны руководства" вузов.