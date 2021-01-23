https://ria.ru/20210123/zaderzhaniya-1594273997.html

В Москве начались первые задержания на несогласованной акции

В Москве начались первые задержания на несогласованной акции

Первые задержания начались на несогласованной акции на Пушкинской площади в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T13:32

2021-01-23T13:32

2021-01-23T15:08

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ольга ярославская

генеральная прокуратура рф

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происшествия

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Первые задержания начались на несогласованной акции на Пушкинской площади в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.Полицейские задерживают пришедших с плакатами, а также тех, кто полностью скрывают лица под капюшонами или балаклавами, шарфами и масками одновременно. Сколько именно человек задержали, в полиции пока не сообщали. На площади также собралось много журналистов. Полиция через громкоговоритель предупреждает участников о необходимости соблюдать социальную дистанцию, использовать маски и перчатки и напоминает, что акция не согласована. МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Их расценивают как провокации, угрозу общественному порядку и будут "немедленно пресекать".Параллельно надзорное ведомство потребовало заблокировать в интернете призывы приходить на эти мероприятия. По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента, к протестам призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".Власти особо призывали родителей школьников оградить детей от посещения несогласованных акций. В Кремле также предупреждали студентов, что участие в них "может иметь самую разную оценку со стороны руководства" вузов.

https://ria.ru/20210123/preduprezhdenie-1594271665.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210123/kuznetsova-1594263449.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Первые задержания на Пушкинской площади В Москве 23 января на Пушкинской площади проходит несогласованная акция в поддержку Алексея Навального. Полицейские начали первые задержания. 2021-01-23T13:32 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ольга ярославская, генеральная прокуратура рф, москва, происшествия