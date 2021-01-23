Эксперт предупредил о росте числа больных COVID-19 после незаконных акций
15:40 23.01.2021 (обновлено: 15:43 23.01.2021)
© РИА Новости / Павел БедняковЛюди на Манежной площади в Москве во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Проведение несогласованных акций может привести к росту заболеваемости коронавирусом, так как эпидемическая ситуация остается довольно сложной, нужно по-прежнему соблюдать все меры профилактики, заявил в субботу РИА Новости главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.
МВД России и Генпрокуратура ранее предупредили об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
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"Пока ещё эпидемическая ситуация остается довольно сложной, поскольку у нас только-только началось такое небольшое снижение заболеваемости, мы это видим по статистике. Конечно, на сегодня риски передачи инфекции в популяции по-прежнему высоки", - сказал Чуланов, добавив, что любые подобные мероприятия, "конечно, могут провоцировать распространение инфекции".
Он отметил, что рекомендуется воздерживаться от участия в массовых мероприятиях и продолжать использовать маски. Чуланов напомнил, что инкубационный период у коронавирусной инфекции довольно длинный, он может быть до 14 дней, поэтому последствия могут проявиться только через несколько недель.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.