https://ria.ru/20210123/zabolevaemost-1594287780.html

Эксперт предупредил о росте числа больных COVID-19 после незаконных акций

Эксперт предупредил о росте числа больных COVID-19 после незаконных акций

Проведение несогласованных акций может привести к росту заболеваемости коронавирусом, так как эпидемическая ситуация остается довольно сложной, нужно... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T15:40

2021-01-23T15:40

2021-01-23T15:43

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Проведение несогласованных акций может привести к росту заболеваемости коронавирусом, так как эпидемическая ситуация остается довольно сложной, нужно по-прежнему соблюдать все меры профилактики, заявил в субботу РИА Новости главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.МВД России и Генпрокуратура ранее предупредили об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться"."Пока ещё эпидемическая ситуация остается довольно сложной, поскольку у нас только-только началось такое небольшое снижение заболеваемости, мы это видим по статистике. Конечно, на сегодня риски передачи инфекции в популяции по-прежнему высоки", - сказал Чуланов, добавив, что любые подобные мероприятия, "конечно, могут провоцировать распространение инфекции".Он отметил, что рекомендуется воздерживаться от участия в массовых мероприятиях и продолжать использовать маски. Чуланов напомнил, что инкубационный период у коронавирусной инфекции довольно длинный, он может быть до 14 дней, поэтому последствия могут проявиться только через несколько недель.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество