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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210123/zabolevaemost-1594287780.html
Эксперт предупредил о росте числа больных COVID-19 после незаконных акций
Эксперт предупредил о росте числа больных COVID-19 после незаконных акций
Проведение несогласованных акций может привести к росту заболеваемости коронавирусом, так как эпидемическая ситуация остается довольно сложной, нужно... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T15:40
2021-01-23T15:43
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Проведение несогласованных акций может привести к росту заболеваемости коронавирусом, так как эпидемическая ситуация остается довольно сложной, нужно по-прежнему соблюдать все меры профилактики, заявил в субботу РИА Новости главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.МВД России и Генпрокуратура ранее предупредили об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться"."Пока ещё эпидемическая ситуация остается довольно сложной, поскольку у нас только-только началось такое небольшое снижение заболеваемости, мы это видим по статистике. Конечно, на сегодня риски передачи инфекции в популяции по-прежнему высоки", - сказал Чуланов, добавив, что любые подобные мероприятия, "конечно, могут провоцировать распространение инфекции".Он отметил, что рекомендуется воздерживаться от участия в массовых мероприятиях и продолжать использовать маски. Чуланов напомнил, что инкубационный период у коронавирусной инфекции довольно длинный, он может быть до 14 дней, поэтому последствия могут проявиться только через несколько недель.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

Эксперт предупредил о росте числа больных COVID-19 после незаконных акций

15:40 23.01.2021 (обновлено: 15:43 23.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел БедняковЛюди на Манежной площади в Москве во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального
Люди на Манежной площади в Москве во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Проведение несогласованных акций может привести к росту заболеваемости коронавирусом, так как эпидемическая ситуация остается довольно сложной, нужно по-прежнему соблюдать все меры профилактики, заявил в субботу РИА Новости главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.
МВД России и Генпрокуратура ранее предупредили об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
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"Пока ещё эпидемическая ситуация остается довольно сложной, поскольку у нас только-только началось такое небольшое снижение заболеваемости, мы это видим по статистике. Конечно, на сегодня риски передачи инфекции в популяции по-прежнему высоки", - сказал Чуланов, добавив, что любые подобные мероприятия, "конечно, могут провоцировать распространение инфекции".
Он отметил, что рекомендуется воздерживаться от участия в массовых мероприятиях и продолжать использовать маски. Чуланов напомнил, что инкубационный период у коронавирусной инфекции довольно длинный, он может быть до 14 дней, поэтому последствия могут проявиться только через несколько недель.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
 
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