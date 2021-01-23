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В Армении российский военный погиб в ДТП
В Армении российский военный погиб в ДТП
Военнослужащий РФ погиб в дорожно-транспортном происшествии в городе Гюмри, проводится проверка, сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T11:15
2021-01-23T11:15
южный военный округ
гюмри
в мире
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ГЮМРИ, 23 янв - РИА Новости. Военнослужащий РФ погиб в дорожно-транспортном происшествии в городе Гюмри, проводится проверка, сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа.В ЮВО уточнили, что по докладу с места происшествия, около 5.30 мск 23 января 2021 года военнослужащий-контрактник, находившийся в отпуске, на личном автомобиле не справился с управлением и столкнулся с припаркованным в неположенном месте на обочине грузовым прицепом."В результате ДТП автомобиль загорелся. Военнослужащий от полученных травм скончался на месте", - сказали в ЮВО.
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южный военный округ, гюмри, в мире

В Армении российский военный погиб в ДТП

11:15 23.01.2021
 
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ГЮМРИ, 23 янв - РИА Новости. Военнослужащий РФ погиб в дорожно-транспортном происшествии в городе Гюмри, проводится проверка, сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа.
"Командование гюмрийского гарнизона совместно с правоохранительными органами Республики Армения проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия на объездной дороге в городе Гюмри (Республика Армения) с участием военнослужащего по контракту российской военной базы", - отметили в округе.
В ЮВО уточнили, что по докладу с места происшествия, около 5.30 мск 23 января 2021 года военнослужащий-контрактник, находившийся в отпуске, на личном автомобиле не справился с управлением и столкнулся с припаркованным в неположенном месте на обочине грузовым прицепом.
"В результате ДТП автомобиль загорелся. Военнослужащий от полученных травм скончался на месте", - сказали в ЮВО.
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