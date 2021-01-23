В Армении российский военный погиб в ДТП
© Sputnik / Асатур Есаянц
ГЮМРИ, 23 янв - РИА Новости. Военнослужащий РФ погиб в дорожно-транспортном происшествии в городе Гюмри, проводится проверка, сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа.
"Командование гюмрийского гарнизона совместно с правоохранительными органами Республики Армения проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия на объездной дороге в городе Гюмри (Республика Армения) с участием военнослужащего по контракту российской военной базы", - отметили в округе.
В ЮВО уточнили, что по докладу с места происшествия, около 5.30 мск 23 января 2021 года военнослужащий-контрактник, находившийся в отпуске, на личном автомобиле не справился с управлением и столкнулся с припаркованным в неположенном месте на обочине грузовым прицепом.
"В результате ДТП автомобиль загорелся. Военнослужащий от полученных травм скончался на месте", - сказали в ЮВО.
23 ноября 2020, 18:11Ситуация в Нагорном КарабахеАзербайджанский военный погиб при взрыве мины в Карабахе