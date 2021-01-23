https://ria.ru/20210123/voennosluzhaschiy-1594260561.html

В Армении российский военный погиб в ДТП

В Армении российский военный погиб в ДТП

Военнослужащий РФ погиб в дорожно-транспортном происшествии в городе Гюмри, проводится проверка, сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа. РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T11:15

2021-01-23T11:15

2021-01-23T11:15

южный военный округ

гюмри

в мире

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ГЮМРИ, 23 янв - РИА Новости. Военнослужащий РФ погиб в дорожно-транспортном происшествии в городе Гюмри, проводится проверка, сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа.В ЮВО уточнили, что по докладу с места происшествия, около 5.30 мск 23 января 2021 года военнослужащий-контрактник, находившийся в отпуске, на личном автомобиле не справился с управлением и столкнулся с припаркованным в неположенном месте на обочине грузовым прицепом."В результате ДТП автомобиль загорелся. Военнослужащий от полученных травм скончался на месте", - сказали в ЮВО.

https://ria.ru/20201123/vzryv-1585963532.html

гюмри

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2021

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южный военный округ, гюмри, в мире