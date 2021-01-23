В Крыму пьяный водитель сбил ребенка
11:41 23.01.2021 (обновлено: 11:54 23.01.2021)
© Фото : пресс-служба МВД по Республике КрымНа месте ДТП в селе Стальное Джанкойского района
© Фото : пресс-служба МВД по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Пьяный водитель в Джанкойском районе Крыма выехал на тротуар и сбил двух пешеходов, в том числе ребенка, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
ДТП с участие 34-летнего водителя произошло в селе Стальное Джанкойского района.
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"Водитель автомобиля ВАЗ-2109, двигаясь по одной из центральных улиц поселка, совершил выезд вправо на тротуар, после чего сбил двух пешеходов – 23-летнего мужчину и 14-летнего мальчика. В последующем автомобиль наехал на препятствие – электроопору", - говорится в сообщении.
Оба пешехода получили телесные повреждения и доставлены в Джанкойскую районную больницу. Водитель задержан.
"Установлено, что водитель ВАЗ-2109, согласно результатам проведенного освидетельствования, находился в состоянии алкогольного опьянения", - отметили в ведомстве.