https://ria.ru/20210123/voditel-1594262600.html

В Крыму пьяный водитель сбил ребенка

В Крыму пьяный водитель сбил ребенка

Пьяный водитель в Джанкойском районе Крыма выехал на тротуар и сбил двух пешеходов, в том числе ребенка, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T11:41

2021-01-23T11:41

2021-01-23T11:54

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Пьяный водитель в Джанкойском районе Крыма выехал на тротуар и сбил двух пешеходов, в том числе ребенка, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.ДТП с участие 34-летнего водителя произошло в селе Стальное Джанкойского района.Оба пешехода получили телесные повреждения и доставлены в Джанкойскую районную больницу. Водитель задержан.

https://ria.ru/20210122/dtp-1594225943.html

республика крым

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, происшествия