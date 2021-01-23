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В экономике надувается новый пузырь: как не потерять вложения
В экономике надувается новый пузырь: как не потерять вложения
Американские инвесторы-миллионеры предрекают перегрев на фондовом рынке, хотя в будущее смотрят с оптимизмом. Аналитики советуют обратить внимание на нефтяные... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T08:00
2021-01-23T08:01
акции
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
джо байден
нефть
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Американские инвесторы-миллионеры предрекают перегрев на фондовом рынке, хотя в будущее смотрят с оптимизмом. Аналитики советуют обратить внимание на нефтяные ценные бумаги и акции компаний реального сектора. Как заработать на бирже с минимальным риском, разбиралось РИА Новости.Перегрев на фондовом рынке: миф или реальностьПодразделение Morgan Stanley E-Trade Financial провел опрос. Шестнадцать процентов состоятельных вкладчиков, на чьих брокерских счетах больше миллиона долларов, сообщили о перегреве активов, растущих в цене без всяких на то причин. Почти половина респондентов видят признаки надувающегося пузыря, треть указали, что рынок к нему вплотную приблизился, и только девять процентов не заметили ничего тревожного. "О том, что мировой или американский фондовый рынок — это растущий пузырь, говорят уже несколько лет. И тому есть основания, — отмечает Дмитрий Иванов, исполнительный директор инвестиционной компании Klopenko Group. — Капитализация большинства крупнейших компаний формируется за счет не только реального объема производимой продукции или услуг, но и притока средств инвесторов. Проще говоря, большинство компаний лишь частично обеспечены товарами. Остальная их стоимость — деньги инвесторов. Реальная экономика во всем мире сжимается, что особенно стало очевидно во время пандемии. А фондовый рынок прирастает — исключительно надеждами на быстрое восстановление". Как подчеркивают в E-Trade Financial, несмотря ни на что, 64 процента опрошенных настроены оптимистично. Так сказывается на них старт масштабной вакцинации от коронавируса и новый пакет экономической помощи от президента США Джо Байдена. "По одним метрикам, Уолл-стрит сейчас находится в том же состоянии, как перед Великой депрессией или перед крахом доткомов, когда обанкротилось множество интернет-стартапов. По другим — ситуация и того хуже. Но это не означает неминуемый разворот уже завтра или через неделю. Нужны триггеры, например инфляция, превышающая целевые показатели Федеральной резервной системы. И все это на фоне активного восстановления экономики", — рассуждает Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами". Догнать и перегнать АмерикуРоссийский фондовый рынок не настолько раздут, как западные площадки, о пузыре говорить не приходится. Баланс реальных активов и денег инвесторов ближе к действительности, чем в других странах. Однако нужно учитывать, что отечественный рынок акций — часть глобальной финансовой системы и негативная динамика США не обойдет его стороной.Благодаря притоку средств физических лиц из банков это влияние будет не столь болезненным. Частные инвесторы в России по-новому открыли для себя биржу в прошлом году — из-за рекордно низких процентов по банковским вкладам. Доходность по депозитам резко упала еще в апреле, когда ЦБ опустил ключевую ставку до пяти с половиной. В июне — четыре с половиной, в июле — еще минус двадцать пять сотых. Естественно, кредитные организации это учли в процентах по вкладам. В результате в октябре на Московской бирже брокерские счета открыли 736 тысяч физических лиц, в сентябре — больше 610 тысяч. Всего зарегистрировались порядка семи с половиной миллионов частных инвесторов. Из них 1,2 миллиона активно пытаются заработать на ценных бумагах. Средний объем операций с акциями достигал 78,2 миллиарда рублей в день, и 43 процента оборота обеспечили физические лица. Более того, как ранее говорила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, регулятор ожидает дальнейшее увеличение числа частных инвесторов. По ее словам, потенциал российского фондового рынка не исчерпан. Активнее вкладывать средства в ценные бумаги подтолкнет налог на проценты по депозитам свыше одного миллиона рублей, уточняет глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков. Соответствующий закон вступил в силу с 1 января. В итоге в ближайшие три года количество частных инвесторов на фондовом рынке удвоится, полагает депутат.Однако нельзя забывать о набившем оскомину риске санкций. Здесь нужно ждать первых шагов Джо Байдена, чтобы понять, какую политику он выберет в отношении России. Поэтому менее рисковым инвесторам в текущей ситуации лучше предпочесть консервативную стратегию — вкладываться в бумаги средней доходности компаний реального сектора. Это не принесет сверхприбылей, но гарантирует сохранение средств, объясняет Дмитрий Иванов. Стоит обратить внимание на нефтяные бумаги. Черное золото дорожает. И хотя до максимумов далеко, котировки превышают 50 долларов за баррель. Как прогнозируют аналитики, эта тенденция сохранится. "Политика ОПЕК+ при отсутствии шоков поспособствует нормализации мировых запасов и стабилизации цен на более высоких уровнях по сравнению с летом-осенью прошлого года", — считает Михаил Коган. В целом приток денег на биржу обеспечит устойчивый экономический рост. Фондовый рынок и сбережения физических лиц необходимы для развития бизнеса, поскольку в нынешних условиях больше привлечь средства неоткуда.
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акции, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, джо байден, нефть

В экономике надувается новый пузырь: как не потерять вложения

08:00 23.01.2021 (обновлено: 08:01 23.01.2021)
 
© AFP 2020 / Getty Images / Spencer PlattТрейдеры на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи
Трейдеры на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© AFP 2020 / Getty Images / Spencer Platt
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Американские инвесторы-миллионеры предрекают перегрев на фондовом рынке, хотя в будущее смотрят с оптимизмом. Аналитики советуют обратить внимание на нефтяные ценные бумаги и акции компаний реального сектора. Как заработать на бирже с минимальным риском, разбиралось РИА Новости.

Перегрев на фондовом рынке: миф или реальность

Подразделение Morgan Stanley E-Trade Financial провел опрос. Шестнадцать процентов состоятельных вкладчиков, на чьих брокерских счетах больше миллиона долларов, сообщили о перегреве активов, растущих в цене без всяких на то причин. Почти половина респондентов видят признаки надувающегося пузыря, треть указали, что рынок к нему вплотную приблизился, и только девять процентов не заметили ничего тревожного.
"О том, что мировой или американский фондовый рынок — это растущий пузырь, говорят уже несколько лет. И тому есть основания, — отмечает Дмитрий Иванов, исполнительный директор инвестиционной компании Klopenko Group. — Капитализация большинства крупнейших компаний формируется за счет не только реального объема производимой продукции или услуг, но и притока средств инвесторов. Проще говоря, большинство компаний лишь частично обеспечены товарами. Остальная их стоимость — деньги инвесторов. Реальная экономика во всем мире сжимается, что особенно стало очевидно во время пандемии. А фондовый рынок прирастает — исключительно надеждами на быстрое восстановление".
Как подчеркивают в E-Trade Financial, несмотря ни на что, 64 процента опрошенных настроены оптимистично. Так сказывается на них старт масштабной вакцинации от коронавируса и новый пакет экономической помощи от президента США Джо Байдена.
© REUTERS / Tom Brenner Президент США Джо Байден подписывает документы в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне после церемонии инаугурации
Президент США Джо Байден подписывает документы в в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне после церемонии инаугурации - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© REUTERS / Tom Brenner
Президент США Джо Байден подписывает документы в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне после церемонии инаугурации
"По одним метрикам, Уолл-стрит сейчас находится в том же состоянии, как перед Великой депрессией или перед крахом доткомов, когда обанкротилось множество интернет-стартапов. По другим — ситуация и того хуже. Но это не означает неминуемый разворот уже завтра или через неделю. Нужны триггеры, например инфляция, превышающая целевые показатели Федеральной резервной системы. И все это на фоне активного восстановления экономики", — рассуждает Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами".

Догнать и перегнать Америку

Российский фондовый рынок не настолько раздут, как западные площадки, о пузыре говорить не приходится. Баланс реальных активов и денег инвесторов ближе к действительности, чем в других странах. Однако нужно учитывать, что отечественный рынок акций — часть глобальной финансовой системы и негативная динамика США не обойдет его стороной.
Благодаря притоку средств физических лиц из банков это влияние будет не столь болезненным. Частные инвесторы в России по-новому открыли для себя биржу в прошлом году — из-за рекордно низких процентов по банковским вкладам. Доходность по депозитам резко упала еще в апреле, когда ЦБ опустил ключевую ставку до пяти с половиной. В июне — четыре с половиной, в июле — еще минус двадцать пять сотых. Естественно, кредитные организации это учли в процентах по вкладам.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМонитор с интерактивными онлайн-графиками в здании Московской биржи
Монитор с интерактивными онлайн графиками в здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Монитор с интерактивными онлайн-графиками в здании Московской биржи
В результате в октябре на Московской бирже брокерские счета открыли 736 тысяч физических лиц, в сентябре — больше 610 тысяч. Всего зарегистрировались порядка семи с половиной миллионов частных инвесторов. Из них 1,2 миллиона активно пытаются заработать на ценных бумагах. Средний объем операций с акциями достигал 78,2 миллиарда рублей в день, и 43 процента оборота обеспечили физические лица.
Более того, как ранее говорила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, регулятор ожидает дальнейшее увеличение числа частных инвесторов. По ее словам, потенциал российского фондового рынка не исчерпан.
Активнее вкладывать средства в ценные бумаги подтолкнет налог на проценты по депозитам свыше одного миллиона рублей, уточняет глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков. Соответствующий закон вступил в силу с 1 января. В итоге в ближайшие три года количество частных инвесторов на фондовом рынке удвоится, полагает депутат.
Однако нельзя забывать о набившем оскомину риске санкций. Здесь нужно ждать первых шагов Джо Байдена, чтобы понять, какую политику он выберет в отношении России. Поэтому менее рисковым инвесторам в текущей ситуации лучше предпочесть консервативную стратегию — вкладываться в бумаги средней доходности компаний реального сектора. Это не принесет сверхприбылей, но гарантирует сохранение средств, объясняет Дмитрий Иванов.
Стоит обратить внимание на нефтяные бумаги. Черное золото дорожает. И хотя до максимумов далеко, котировки превышают 50 долларов за баррель. Как прогнозируют аналитики, эта тенденция сохранится. "Политика ОПЕК+ при отсутствии шоков поспособствует нормализации мировых запасов и стабилизации цен на более высоких уровнях по сравнению с летом-осенью прошлого года", — считает Михаил Коган.
В целом приток денег на биржу обеспечит устойчивый экономический рост. Фондовый рынок и сбережения физических лиц необходимы для развития бизнеса, поскольку в нынешних условиях больше привлечь средства неоткуда.
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
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