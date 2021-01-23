https://ria.ru/20210123/vaktsinatsiya-1594291676.html

Во Франции предложили изменить интервал между инъекциями вакцины от COVID

Во Франции предложили изменить интервал между инъекциями вакцины от COVID

Верховный орган здравоохранения (HAS) Франции рекомендовал увеличить до шести недель промежуток между введением доз вакцины от коронавируса, что должно помочь... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T16:19

2021-01-23T16:19

2021-01-23T16:19

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

франция

в мире

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Верховный орган здравоохранения (HAS) Франции рекомендовал увеличить до шести недель промежуток между введением доз вакцины от коронавируса, что должно помочь ускорить процесс вакцинации.В заявлении Органа здравоохранения отмечается, что ускорение вакцинации необходимо на фоне появления новых мутаций коронавируса и увеличения заражений коронавирусом. В настоящий момент интервал между первой и второй инъекциями вакцины Pfizer/BioNTech составляет 21 день и в случае вакцины Moderna - 28 дней. При этом первая доза вакцины Pfizer, как сообщается, дает защиту с 12-го дня после инъекции, а препарат Moderna – с 15-го дня."Чтобы быстрее защитить большее количество людей, подвергающихся риску госпитализации или смерти, Верховный орган рекомендует увеличить до шести недель промежуток между двумя дозами вакцины с матричной РНК (Pfizer и Moderna)", - говорится в релизе регулятора.Цель увеличения времени между инъекциями состоит в том, чтобы дать первую дозу вакцины как можно большему числу подверженным рискам людей. Первая доза будет уже давать защиту от вируса, а вторую можно сделать позднее, указали в медицинском органе."В первый месяц реализации этой меры дополнительно будут вакцинированы по меньшей мере 700 тысяч человек", - отмечено в заявлении.Орган здравоохранения дает рекомендации, но не принимает решения. Тем не менее, как отмечает газета Parisien, прошение регулятора об увеличении интервала между дозами до 42 дней минздрав должен скоро утвердить.Кампания по вакцинации препаратом компаний Pfizer (США) и BioNTech (Германия) началась 27 декабря, 8 января французский регулятор также одобрил для использования вакцину производства американской компании Moderna.По последним данным французского минздрава, вакцинацию уже прошли более 800 тысяч человек. В стране выявлено свыше трех миллионов случаев COVID-19, более 72,6 тысячи человек скончались.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210122/vaccine-1594230216.html

https://ria.ru/20210123/antitela-1594264082.html

https://ria.ru/20201218/vaktsiny-1589505520.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, франция, в мире