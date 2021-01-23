https://ria.ru/20210123/vaktsinatsiya-1594269499.html
Голикова оценила вероятность того, что прививка от COVID будет регулярной
Голикова оценила вероятность того, что прививка от COVID будет регулярной
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что вакцинацию от коронавируса может понадобиться включать в календарь прививок на постоянной основе. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T12:45
2021-01-23T12:45
2021-01-23T12:45
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что вакцинацию от коронавируса может понадобиться включать в календарь прививок на постоянной основе.По ее словам, ученые говорят, что с высокой долей вероятности коронавирус превратится в сезонное заболевание."А если это сезонное заболевание и если мы будем наблюдать мутацию штамма коронавируса, то, конечно, нам нужно будет вводить это в календарь прививок на постоянной основе", - следует из стенограммы интервью вице-премьера, опубликованной на сайте "Вестей".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210116/pandemiya-1593299699.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова