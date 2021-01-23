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Голикова рассказала о планах вакцинации населения в первом квартале
Голикова рассказала о планах вакцинации населения в первом квартале
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в медорганизации РФ в 1 квартале 2021 года поступит более 17 миллионов доз вакцины от COVID-19, привьют порядка 20 РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T11:29
2021-01-23T11:29
2021-01-23T11:29
распространение коронавируса
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россия
здоровье - общество
татьяна голикова
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 янв – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в медорганизации РФ в 1 квартале 2021 года поступит более 17 миллионов доз вакцины от COVID-19, привьют порядка 20 миллионов россиян."Мы сейчас за эту неделю сформировали предварительный план вакцинации на первый квартал 2021 года, исходя из того, что поступит для использования в медицинские организации - это чуть более 17 миллионов, и мы оцениваем, что если все пойдет без сбоев, то мы сможем вовлечь в этот процесс порядка 20 миллионов наших граждан", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1".По ее словам, это будут как привитые двумя дозами вакцины, так и получившие одну.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова