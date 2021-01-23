https://ria.ru/20210123/vaktsinatsiya-1594261448.html

Голикова рассказала о планах вакцинации населения в первом квартале

Голикова рассказала о планах вакцинации населения в первом квартале

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в медорганизации РФ в 1 квартале 2021 года поступит более 17 миллионов доз вакцины от COVID-19, привьют порядка 20 РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T11:29

2021-01-23T11:29

2021-01-23T11:29

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 янв – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в медорганизации РФ в 1 квартале 2021 года поступит более 17 миллионов доз вакцины от COVID-19, привьют порядка 20 миллионов россиян."Мы сейчас за эту неделю сформировали предварительный план вакцинации на первый квартал 2021 года, исходя из того, что поступит для использования в медицинские организации - это чуть более 17 миллионов, и мы оцениваем, что если все пойдет без сбоев, то мы сможем вовлечь в этот процесс порядка 20 миллионов наших граждан", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1".По ее словам, это будут как привитые двумя дозами вакцины, так и получившие одну.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова