https://ria.ru/20210123/vaktsinatsiya-1594253845.html
В Индии за сутки почти 350 тысяч человек привились от COVID-19
В Индии за сутки почти 350 тысяч человек привились от COVID-19
Прививку от коронавируса в Индии за минувшие сутки получили почти 350 тысяч человек, сообщает минздрав Индии. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T10:00
2021-01-23T10:00
2021-01-23T15:02
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
индия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/10/1593311766_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b207d370259334b23346b371dae71d60.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 янв - РИА Новости. Прививку от коронавируса в Индии за минувшие сутки получили почти 350 тысяч человек, сообщает минздрав Индии.По данным ведомства число вакцинированных за минувшие сутки увеличилось на 347 058 и достигло 1,39 миллиона человек.Вакцинация от коронавируса началась в Индии 16 января. Первыми вакцину получат примерно 10 миллионов медицинских работников и 20 миллионов тех, кто помогают им в борьбе с коронавирусом, - сотрудники полиции и экстренных служб. Далее прививка будет сделана людям старше 50 лет и людям с сопутствующими заболеваниями, эта волна вакцинации затронет около 270 миллионов человек.На данный момент в Индии разрешено применение только двух вакцин от коронавируса - индийского варианта "оксфордской" вакцины под названием Covieshield и отечественной Covaxin. Вместе с тем, как сообщил ранее первый замминистра здравоохранения Раджеш Бхушан, вскоре власти страны могут рассмотреть вопрос применения еще четырех вакцин, в том числе российской "Спутник V".Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных зараженных коронавирусом. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано 10,6 миллиона случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 10,3 миллиона человек, продолжают лечение около 185 тысячи, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 153 тысячи человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/10/1593311766_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ca93e4e0f4ec6298190611751b71ca28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, индия, в мире
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 янв - РИА Новости.
Прививку от коронавируса в Индии
за минувшие сутки получили почти 350 тысяч человек, сообщает минздрав Индии.
По данным ведомства число вакцинированных за минувшие сутки увеличилось на 347 058 и достигло 1,39 миллиона человек.
Вакцинация от коронавируса началась в Индии 16 января. Первыми вакцину получат примерно 10 миллионов медицинских работников и 20 миллионов тех, кто помогают им в борьбе с коронавирусом, - сотрудники полиции и экстренных служб. Далее прививка будет сделана людям старше 50 лет и людям с сопутствующими заболеваниями, эта волна вакцинации затронет около 270 миллионов человек.
На данный момент в Индии разрешено применение только двух вакцин от коронавируса - индийского варианта "оксфордской" вакцины под названием Covieshield и отечественной Covaxin. Вместе с тем, как сообщил ранее первый замминистра здравоохранения Раджеш Бхушан, вскоре власти страны могут рассмотреть вопрос применения еще четырех вакцин, в том числе российской "Спутник V".
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных зараженных коронавирусом. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано 10,6 миллиона случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 10,3 миллиона человек, продолжают лечение около 185 тысячи, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 153 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.