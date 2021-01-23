https://ria.ru/20210123/vaktsinatsiya-1594253845.html

В Индии за сутки почти 350 тысяч человек привились от COVID-19

В Индии за сутки почти 350 тысяч человек привились от COVID-19

Прививку от коронавируса в Индии за минувшие сутки получили почти 350 тысяч человек, сообщает минздрав Индии. РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T10:00

2021-01-23T10:00

2021-01-23T15:02

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

индия

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 янв - РИА Новости. Прививку от коронавируса в Индии за минувшие сутки получили почти 350 тысяч человек, сообщает минздрав Индии.По данным ведомства число вакцинированных за минувшие сутки увеличилось на 347 058 и достигло 1,39 миллиона человек.Вакцинация от коронавируса началась в Индии 16 января. Первыми вакцину получат примерно 10 миллионов медицинских работников и 20 миллионов тех, кто помогают им в борьбе с коронавирусом, - сотрудники полиции и экстренных служб. Далее прививка будет сделана людям старше 50 лет и людям с сопутствующими заболеваниями, эта волна вакцинации затронет около 270 миллионов человек.На данный момент в Индии разрешено применение только двух вакцин от коронавируса - индийского варианта "оксфордской" вакцины под названием Covieshield и отечественной Covaxin. Вместе с тем, как сообщил ранее первый замминистра здравоохранения Раджеш Бхушан, вскоре власти страны могут рассмотреть вопрос применения еще четырех вакцин, в том числе российской "Спутник V".Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных зараженных коронавирусом. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано 10,6 миллиона случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 10,3 миллиона человек, продолжают лечение около 185 тысячи, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 153 тысячи человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

индия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, индия, в мире